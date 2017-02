Williams: "Si hay ofertas, iré de cara con el Athletic"

Bilbao, 9 feb (EFE).- Iñaki Williams ha asegurado sobre el posible interés en su fichaje de varios clubes europeos que "si el día de mañana" se marcha del Athletic será "muy honesto" con el club rojiblanco y en el caso de que se formalicen esas ofertas irá "de cara" y "lo primero" que hará es hablar con el presidente, Josu Urrutia.

"Si hay ofertas, iré de cara con el Athletic. Es mi casa. Tengo contrato en vigor. Lo primero que haría es hablar con el presidente. Se ha portado muy bien conmigo", señala el delantero bilbaíno en una entrevista en exclusiva con Sportium.

Williams asegura que está "tranquilo" con las informaciones que apuntan al interés de equipos como Borussia Dortmund, Liverpool o Juventus por hacerse con sus servicios, y añade que si se fijan en él es porque está "haciendo bien las cosas".

"Soy un privilegiado. Si el día de mañana tengo que marcharme siempre seré muy honesto con el Athletic. Me lo ha dado todo. No quiero cambiar de aires. Es mi primera opción en estos momentos", añade el atacante antes de subrayar que en estos momentos está donde quiere estar.

"Me gusta el club, los compañeros, la ciudad... Soy feliz en Bilbao. Lo mismo que mi familia. Me siento muy reconocido en lo personal y profesional. Eso lo valoro mucho", añade.

El jugador agrega que aunque "siempre es bueno que hablen bien de ti" esos rumores no le "distraen" y lo da "todo cada vez" que salta al terreno de juego porque "defender la camiseta del Athletic es un orgullo".

A nivel personal, Williams comenta que se pondría "un 5" de nota en la actual temporada porque considera que "podría llevar muchos más goles".

"He fallado unos cuantos. Estoy contento, pero me pongo un aprobado raspado porque soy muy exigente. Puedo dar mucho más en el terreno de juego. Los frutos llegan con trabajo y sacrificio. Me gusta superarme día a día para que la gente se sienta bien conmigo. No he llegado hasta aquí por casualidad", apostilla.

El delantero, sin embargo, asciende la calificación para el equipo rojiblanco en el aspecto colectivo a "un 7" ya que cree que "la primera vuelta ha sido bastante buena", aunque les ha faltado "regularidad fuera de casa". "Hay que mejorar mucho para ofrecer el mismo nivel que en San Mamés", admite

Williams cifra el objetivo del Athletic en lograr la clasificación para la Liga Europa "sin tener que disputar la previa", aunque matiza que "si tenemos a tiro la Champions iremos a por ella sin duda".

"Lo importante es sumar de tres en tres. Tenemos equipo de sobra para conseguir grandes cosas. Nada es imposible. Nunca hay que pensar de forma negativa", comenta.

El canterano admite además que aunque jugar con la selección española "es muy difícil" cree que si destaca en el Athletic le "seguirán llamando". "Algún día sí me veo compartiendo vestuario con ellos. Ojalá el día de mañana pueda ser el delantero de España", asegura Williams, para quien jugar el Mundial de Rusia de 2018 "sería un sueño cumplido".

El futbolista confiesa además que su "principal referente" en el fútbol es el camerunés Samuel Etoo porque, al igual que él, "ha tenido que currar mucho en el fútbol y en la vida para llegar tan lejos".

Por último, cuestionado sobre los tres jugadores a los que más admira sitúa en el primer puesto a su compañero Aritz Aduriz -"me aconseja mucho y es nuestro referente" por delante, en este orden, de Leo Messi -"un genio"- y Cristiano Ronaldo, a quien define en una palabra como "profesional".