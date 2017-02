Los sindicatos anuncian movilizaciones ante encallamiento de la negociación

Madrid, 9 feb (EFECOM).- El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha avanzado hoy que el próximo día 14 de febrero anunciarán movilizaciones junto a UGT ante el encallamiento de la negociación colectiva sobre salarios tras dos meses sin reunirse con la patronal.

En un desayuno informativo, Toxo ha apuntado que, en función de la reacción que tengan las "contrapartes", irán determinando "la intensidad" de unos procesos de movilización que considera "inevitables".

"Yo no diría que las negociaciones están rotas pero desde el mes de diciembre no hay reuniones, solo cartas", ha criticado Toxo antes de advertir de que el tiempo "no es ilimitado".

"Con una inflación del 3 % el acuerdo sobre salarios será cada vez más caro y mas difícil (...) cuanto antes acabe la negociación mejor, no vamos a aceptar un punto de partida de subida cero", ha afirmado.

"Apelamos a la negociación pero también a la movilización por si ayuda a mover posturas", ha insistido.

Cuestionado por la posibilidad de una huelga general y la visión de UGT de que no hay "músculo suficiente" para abordarla, Toxo ha señalado que el "músculo" se entrena y que una huelga general "no se anuncia, se hace".

La gente sufre la desigualdad fruto de la crisis y las reformas, ha explicado, hay que canalizar eso en las mesas de negociación con la patronal o en las tripartitas con el Gobierno pero la ausencia de respuestas reales "va a determinar que el músculo vaya creciendo".

El otoño, ha añadido, será una época clave una vez visto lo que pase con los Presupuestos Generales

También ha urgido hoy a cambiar la fórmula de revalorización de las pensiones y ha insistido en que, como mínimo, deberían volver a vincularse a la inflación.

Toxo ha señalado que, por mucho que se incrementen los ingresos de la Seguridad Social, las pensiones seguirán perdiendo calidad si no se corrigen las fórmulas de revalorización que salieron de la reforma de 2013 hecha "sin consenso político ni social".