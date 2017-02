'Purito' Rodríguez: "No sé si hubiera sido capaz de estar otro año al 100%"

Barcelona, 9 feb (EFE).- Pocos meses después de colgar definitivamente la bicicleta, el exciclista español Joaquim 'Purito' Rodríguez ha reconocido que si finalmente hubiera decidido regresar a la competición de la mano del Bahrain-Merida Pro Cycling Team, quizá no hubiera sido capaz de "hacerlo al 100%".

'Purito' ha presenciado un acto organizado por la clínica Podoactiva en Barcelona, donde ha explicado a los periodistas cómo es su nueva rutina alejado del pelotón.

"Ha cambiado todo un poco. Ahora cuando estoy en casa, estoy en casa, antes era para entrenar. Ahora entreno por la mañana cuando los niños están en el colegio y el fin de semana lo paso en casa", ha relatado.

No obstante, el exciclista catalán no se ha desconectado al 100 % del ciclismo profesional. Tras anunciar su regreso a la competición de la mano del Bahrain-Merida, se retractó hace unos meses de la decisión e hizo pública su retirada definitiva, si bien sigue colaborando con el equipo del golfo pérsico.

"Cuando estás con el equipo, no cuesta tanto competir. El problema es sobre todo cuando llegas a casa y tienes que cuidarte, entrenar muy fuerte y después pasar muchos días fuera de casa. Otro año no sé si hubiera sido capaz de estar al 100%, que era la única forma con la que quería regresar", ha relatado.

Su función en la escuadra es principalmente aconsejar a los jóvenes y ser el nexo de unión entre los ciclistas y el responsable del equipo.

"Puedo estar metido en el grupo de los directores para dar mi opinión sin tampoco tener ninguna obligación. También puedo estar con los jóvenes o con los ciclistas. Ahora hago lo que quiero. Si voy al Teide con los compañeros puedo entrenar con ellos. También soy la voz de los corredores de cara al jefe del equipo", ha puntualizado.

En este sentido, asegura tener tiempo para estar con sus hijos -"ahora soy yo el que me adapto a los niños y no los niños los que se tienen que adaptar a mí"- y preparar junto al medallista olímpico José Antonio Hermida la Cape Epic, una prestigiosa carrera de bicicleta de montaña que se disputa el próximo marzo en Sudáfrica.

"Lo preparo con mucho miedo. La competición ya se ha terminado para mí, lo que quiero hacer es deporte y disfrutar, haciendo cosas que siempre he envidiado siendo profesional. Ahora lo que haré es gozar e ir a una carrera a disfrutar", ha subrayado.

En cualquier caso, 'Purito' ha querido dejar claro que no viaja a Sudáfrica a competir: "La bici de montaña cambia totalmente en comparación con la de carretera y esa gente es muy buena. Ni que me preparara como si fuera la Lieja-Bastogne-Lieja haría algo en la general", ha puntualizado.

Así es la nueva rutina de 'Purito', que vive "tranquilo" tras su adiós de la competición gozando de la bicicleta desde otro punto de vista.

"Me están apretando para ver si me puedo enrolar algo más con los directores del Bahrain-Merid pero ahora mismo no me veo, porque significaría volver a empezar lejos del rol que tengo ahora. Me encanta estar con la libertad de hacer todo o no hacer nada", ha zanjado.