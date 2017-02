Prisión para político ultraderechista alemán por incendiar centro refugiados

Berlín, 9 feb (EFE).- La Audiencia provincial de Potsdam (este de Alemania) condenó hoy a ocho años de prisión a un miembro del ultraderechista Partido Nacional Democrático (NPD) como autor del ataque en 2015 a un centro habilitado para acoger refugiados en la ciudad de Nauen, que quedó calcinado por las llamas.

El político, Maik Schneider, de 29 años, fue condenado a otra pena de 18 meses de prisión por otro delito, mientras que un segundo acusado fue castigado con siete años de cárcel como coautor del ataque al centro de refugiados.

La sentencia, que puede ser recurrida, estableció además penas de libertad condicional de entre ocho meses y dos años a otros cuatro acusados por complicidad y otros delitos.

Los hechos tuvieron lugar en agosto de 2015, en plena crisis de los refugiados en Alemania, cuando los acusados, según la sentencia, prendieron fuego al polideportivo de un centro educativo en el que iban a ser alojados solicitantes de asilo.

No hubo heridos pero las instalaciones quedaron totalmente destruidas por las llamas y se registraron años por valor de 3,5 millones de euros, según el balance de las autoridades locales.

Durante el juicio, según el relato de la cadena regional rbb, Schneider confesó ser el autor del ataque, pero habló de un "accidente", ya que su intención, dijo, no era incendiar el polideportivo, sino marcarlo y lanzar una señal política.

Schneider rechazó que hubiera un trasfondo xenófobo en sus actos, pero la sentencia considera que él y su cómplice perpetraron claramente un ataque ultraderechista y racista

"El ataque debía ser una señal para los refugiados: no sois bienvenidos aquí, no hay lugar para vosotros y aquí no estáis seguros", señaló el juez Theodor Horstkötter para denunciar el "profundo desprecio" de los condenados al orden legal.

El pasado enero, el Tribunal Constitucional alemán rechazó ilegalizar el NPD, el principal aglutinante de los neonazis en el país.

La demanda de ilegalización había sido presentada por la cámara de representación territorial (Bundesrat) y, aunque el TC admitió que el ideario político del partido "desprecia la dignidad humana y es incompatible con los principios de la democracia", consideró que no había indicios de que pudiera llevar adelante sus propósitos inconstitucionales.

En la sentencia se reconocía que algunos de los miembros del NPD podían tener comportamientos criminales y se instaba a luchar contra ellos con la fuerza de la policía y de la justicia.