Pena condicional para periodista por ayudar a menor sirio a llegar a Suecia

Copenhague, 9 feb (EFE).- Un periodista de la televisión sueca y sus dos ayudantes fueron declarados hoy culpables de tráfico de personas y condenados a una pena condicional de dos meses y trabajos comunitarios por ayudar a un menor sirio sin papeles a llegar a Suecia.

El reportero Fredrik Önnevall, un cámara y su intérprete habían viajado a Grecia en el verano de 2014 para rodar un documental y allí conocieron al joven de 15 años, que les pidió ayuda y cuyo periplo fue registrado en un reportaje.

Durante el juicio celebrado el mes pasado el equipo de la televisión sueca sostuvo que se había limitado a realizar un trabajo periodístico siguiendo al joven y apeló también a razones humanitarias para solicitar la absolución, mientras que la Fiscalía pedía tres meses de cárcel.

"El tribunal ha concluido que todos los imputados ayudaron al joven refugiado, que habían conocido en Grecia, de una forma que debe ser considerada tráfico de personas", consta en la sentencia difundida hoy por el juzgado de Malmoe (sur de Suecia).

El fallo reconoce que es "obvio" que el apoyo obedeció a "motivos puramente humanitarios", pero recuerda que la jurisprudencia deja poco espacio para absolver a alguien por esas razones y que no se puede aplicar en el caso, de ahí la condena.

Önnevall y sus ayudantes cruzaron además varios países con el joven indocumentado, que tampoco pidió asilo político en Suecia de forma inmediata y vivió primero en casa de unos los miembros del equipo de la televisión pública SVT, resaltó el tribunal.

"No me arrepiento de la decisión que tomamos, hice lo que debía como persona y estoy satisfecho. No pienso mucho en la pena, pero es desafortunado y sorprendente que el tribunal llegue a esa conclusión", dijo en declaraciones a ese medio Önnevall, que apelará la sentencia a una instancia superior.

El joven sirio, ahora de 17 años, ha recibido asilo político y vive en Suecia con su familia, según SVT.