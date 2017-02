Muñiz aplaza la decisión sobre su futuro hasta conseguir el objetivo

Valencia, 9 feb (EFE).- El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, aseguró hoy que ahora no es el momento adecuado para valorar cuál será su futuro y aplazó cualquier conversación con el club valenciano hasta que consigan el objetivo de ascender a Primera división.

"Aquí en Valencia estoy contentísimo y feliz, el día a día es agradable y eso es lo primero. Pero en febrero hablar de renovaciones no sería justo por nuestra parte. No pienso que sea el momento", indicó.

"Cuando llegue junio se mirará y hablaremos. Hasta que no se consigan los objetivos no hay que pensar. Si no hay objetivos no hay nada que tratar, ahora toca currar", dijo en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.

"Es momento de preocuparse de lo que interesa al club y al club le interesa conseguir unos objetivos y no podemos perder tiempo y nos distraemos de lo importante. Hay 22 jugadores trabajando día a día, también tienen pendiente su futuro y el entrenador no es diferente a esas situaciones. Es momento de trabajar", insistió Muñiz, que tiene una temporada más de contrato si logran el ascenso a Primera.

Además, Muñiz sí que dejó claro que en ningún caso se plantea abandonar el club valenciano en caso de subir y confesó que para él, tanto el presidente del Levante, Francisco Catalán, como el director deportivo, Vicente Blanco 'Tito', y el secretario técnico, Carmelo del Pozo, son sus amigos.

"Aquí no va a pasar, nunca. Estoy muy contento y no tiene por qué pasar, ni lo valoro. Cuando llegue su momento se hablará en una conversación entre amigos y no entre un director deportivo y entrenador, porque los considero amigos y con mis amigos hablo muy claro", zanjó el técnico del Levante.

El preparador asturiano también se refirió al partido del sábado ante el Real Zaragoza, equipo al que definió como "fuerte y con criterio", e insistió en que deben ser capaces de centrarse en sus partidos sin tener en cuenta lo que hacen el resto de rivales de la categoría.

"El Zaragoza es un equipo fuerte, con buen trato con el balón, con criterio a la hora de jugador y con jugadores importantes para Primera y Segunda. Te pueden sorprender como no hagas un buen partido. No veo diferencias entre un equipo y otro. En Segunda puede ganar cualquiera. Miras nuestro calendario y el siguiente rival siempre piensas que es complicado y difícil", manifestó.

"Siempre que sea sumar nosotros los tres puntos con la situación que tenemos ya son 'golpetazos'. Es interesante no mirar qué pasa en otros partidos, de la mejor manera posible, con concentración, trabajo y humildad. Nuestra preocupación es hacerlo nosotros bien y olvidarnos del calendario", añadió.

Además, Muñiz mostró su satisfacción por poder contar ya con todos los jugadores de la primera plantilla después de que Iván López y Paco Montañés hayan recibido el alta médica.

"Es una buena noticia que esté todo el equipo en funcionamiento, que vayamos dejando al doctor tranquilo y que no tenga ninguna preocupación con jugadores. Ahora, vuelve otra vez la competencia, el nivel de entrenamiento, de juego y bendito problema para el entrenador. Los jugadores saben que tienen que estar a muy buen nivel y que deben superar a tres o cuatro compañeros", finalizó.