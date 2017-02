La mujer de López Viejo justifica con su patrimonio el dinero del matrimonio

San Fernando de Henares , 9 feb .- Teresa Gabarra, mujer del exconsejero madrileño Alberto López Viejo, ha tratado de justificar con su propio patrimonio, en gran parte procedente de los negocios de su padre, el dinero que tenía el matrimonio y que le permitió comprar una vivienda de más de un millón de euros.

"No le voy a negar a esta Sala que en alguna ocasión me han dado ganas de decirle carga tu todo con esto, pero la educación que me han dado mis padres no me lo permite y además el dinero es mío", ha expuesto Gabarra tras explicar que puso su patrimonio a nombre de su marido tras haber sido víctima de una estafa.

En cuanto a la posible percepción de cantidades ilícitas por parte de López Viejo, ha respondido: "mi marido no puede tener nada escondido porque lo averiguaría".

"Mi marido no compra nada que no sea consensuado entre los dos", ha insistido Gabarra, que sólo ha querido contestar a las preguntas de su abogado y ha mostrado una seguridad tal que ha llegado a sostener que en su casa "somos dos hombres y una mujer, y decido yo".

"Yo soy la que hace las rentas, yo soy la que va a los bancos, yo soy la que decide", ha reiterado para negar de este modo la supuesta procedencia irregular del dinero de la pareja.

Durante su declaración, con la que concluyen los interrogatorios a los 37 acusados en este juicio, ha relatado cómo antes de conocer a López Viejo en 2000, "con 40 años y él 32" y haber estado ya casada una vez, vivía en un chalet de Boadilla del Monte valorado en medio millón de euros.

Previamente, según ha explicado, con 23 años ya tenía piso propio y coche e invertía en bolsa gracias a los beneficios que obtuvo su padre con negocios de lavado de coches y de los que les dio un 12 por ciento de participación a cada hijo, así como de cuatro franquicias de los restaurantes Hollywood y del primer Ribs que se abrió en España.

Según Gabarra, la afirmación de que López Viejo tuvo un incremento patrimonial de dos millones de euros en 2002 "es una barbaridad" y asegura que es fruto de "un error" de la Agencia Tributaria al adjudicar "todas mis acciones a mi marido"

"Es muy fácil tener estos dos errores, decir que mi marido ha tenido un incremento patrimonial, eso en pétit comité no pasa nada, pero ya en un telediario no le cuento lo que es eso", ha lamentado dirigiéndose al tribunal.

Ha explicado que al poco de casarse vendió su chalé de Boadilla por 516.000 euros, y su marido su piso y con lo que ambos obtuvieron se compraron una nueva casa y tras pedir una hipoteca cancelaron otra que tenían para pagar una casa en Calpe (Alicante).

Por eso ha resaltado que la "casa de un millón de euros" de la que se han dicho "bestialidades" no la compró López Viejo. "La compramos los dos, López Viejo y Teresa Gabarra, que es su mujer".

En cuanto a si conocía al líder de Gürtel, Francisco Correa, ha negado cualquier relación con él y ha aclarado que el que apareciera en un vídeo en un barco en Marbella fue algo circunstancial. Ese día el yerno del expresidente Aznar, Alejandro Agag, invitó a su marido al barco y por eso coincidieron, pero luego ni siquiera comieron con él y luego le volvió a ver en la boda de Ana Aznar.

"A mi no me han regalado nada, ni el albornoz", ha ironizado Gabarra con el objeto de desvincularse de la trama Gürtel, lo que ha provocado risas en la Sala.

Antes del interrogatorio a Gabarra, han declarado en esta cuadragésimo segunda sesión del juicio dos empleados de Gürtel, Inmaculada Mostaza, que ha roto a llorar al lamentar que "por 400 euros" que le dio la trama lo ha perdido todo, casa y trabajo, y ahora con cincuenta y cuatro años depende de su familia.

También ha comparecido Pablo Gallo-Alcántara, que elaboraba las declaraciones tributarias del Grupo Correa y que ha explicado que era el representante legal simplemente porque era el que iba a notaría.

El juicio se retomará el próximo lunes con las comparecencias de los tres responsables civiles como partícipes a título lucrativo: el PP, la exministra de Sanidad Ana Mato en su condición de exmujer del que fuera alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda y Gema Matamoros, la esposa del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega.