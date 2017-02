María Pérez Heredia: "Somos una generación un poco frustrada"

Zaragoza, 9 feb (EFE).- "Somos una generación un poco frustrada, no con la sensación de que no servimos para nada, sino de que no nos dan la oportunidad de empezar en la vida", revela María Pérez Heredia, perteneciente a los nuevos escritores nacidos en los 90.

Sin embargo, esta zaragozana de 22 años ya se abre hueco en el panorama literario nacional y acaba de publicar su segunda novela, "Starman" (Random House), en la que reflexiona sobre el vacío, la fama y el éxito con guiños al fenómeno cultural de la Generación Beat o a James Dean, el "rebelde sin causa".

Se trata de "iconos del nihilismo y de la manera de vivir sin apegarte a las normas y a las convenciones sociales" que, a pesar de la distancia temporal, Pérez Heredia (Zaragoza, 1994) considera muy presentes en su generación.

Un grupo que mantiene con respecto a sus precedentes "diferencias de tipo social que condicionan toda una manera de pensar y de plantearse las cosas".

"Ahora nadie de mi generación se pone a pensar en tener una hipoteca", ilustra esta estudiante de cuarto de Filología Hispánica que creció "en una casa llena de libros", por lo que leer era algo "lógico y esperable" para ella.

"Un día empecé a escribir y cuando me di cuenta llevaba ciento y pico páginas y tenía una novela. No tengo muy claro cómo pasó eso pero ocurrió. Y desde entonces ha sido un no parar", relata la escritora, quien debutó en 2013 con "Esos días raros de lluvia" y que promociona ahora su segunda novela, "Starman".

"Starman" está protagonizada por un joven actor que huye de una "fama drástica y demoledora" difícil de soportar y para la que "hay que tener la cabeza muy bien amueblada".

Precisamente lo que no tiene el personaje, puntualiza la escritora, que sitúa la novela en Los Ángeles y describe el ambiente de Hollywood en una narración con ecos de "El guardián entre el centeno" del estadounidense J.D. Salinger, el documental y el reportaje periodístico.

Pérez Heredia considera que es "muy difícil pensar sin introducir la ecuación de Internet" y se ha valido en gran parte de la red para documentar su novela mediante herramientas como Google Maps o Instagram, para situar los locales del momento.

Y es que el texto también muestra "que vivimos en un mundo mediatizado, donde todo está conectado y en el que es muy fácil conectar con alguien que está en el otro lado del mundo".

Además de la literatura (F. Scott Fitzgerald, Realismo Sucio o Beat Generation), esta novelista adora la gran pantalla y entre sus predilectos están los directores estadounidenses Sofia Coppola y Paul Thomas Anderson.

En cuanto a su precoz introducción en el mundo de la literatura, Pérez Heredia reconoce que con la publicación de la primera novela le molestaba el tema recurrente de la edad pero que con el tiempo lo ha visto "como algo que sorprende en positivo y que no es el como eres tan joven no sabes nada de la vida", detalla.

"Cuanto más joven empiezas, más tiempo tienes para escribir cosas malas y cosas buenas. Tienes más tiempo para tropezar y para recuperarte", reflexiona esta inquieta escritora, quien ya tiene la idea de la que será su próxima novela.