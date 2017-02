Londres homenajea al color blanco con esculturas de Giacometti o Chillida

Londres, 9 feb (EFE).- La exposición "Monochrome", que a partir de mañana podrá visitarse en la galería Ordovas de Londres, rinde homenaje al blanco a través de esculturas de este color de artistas como Alberto Giacometti, Eduardo Chillida, Barbara Hepworth, Isamu Noguchi y Richard Serra.

La muestra, que estará abierta al público hasta el próximo 22 de abril, es la primera de una serie de exposiciones que la galería quiere dedicar cada año a un color y a un medio, según explicó a Efe su directora, la española Pilar Ordovás.

"Queremos explorar cómo distintos artistas a través de los años, y particularmente a principios del siglo XX, han explorado la escultura y el color", expresó la galerista.

Ordovás opinó que el color blanco "siempre se ha asociado con pureza, simplicidad, esencia, tranquilidad" y confesó que quería "crear ese ambiente en la galería".

Así, el punto de partida de la muestra se centra en una escultura realizada en escayola por Giacometti (1901-1966) llamada "Femme", que data de 1928 y que nunca antes había sido expuesta en público.

La pieza se encuentra en un "increíble" estado de conservación y fue una "influencia clave" para una generación de escultores británicos que incluyen a Henry Moore y Barbara Hepworth, "probablemente los dos escultores británicos más importantes del siglo XX", relató la directora.

Precisamente, otra de las obras que se exponen en "Monochrome" es "Maquete for Large Sculpture: Three forms (Two circles)" de Hepworth (1903-1975), una maqueta realizada en mármol de serraveza de una escultura de mayor tamaño que nunca llegó a realizarse.

La obra, de 1966, se enmarca en la época de mayor éxito de la artista, a la que en los pasados años sesenta se la reconoció como "la mujer escultor más importante del mundo".

El español Chillida (1924-2002) también se encuentra presente en la exposición con su escultura "Gurutz VIII" (que significa cruz en vasco), realizada en alabastro en el año 2000.

Ordovás narró a Efe cómo Chillida comenzó a trabajar con el alabastro -una piedra blanca y traslúcida parecida al mármol- en los años sesenta después de un viaje a Grecia en el que quedó "transformado" por la luz del país mediterráneo.

Desde entonces el español realizó aproximadamente 50 obras con este material que le permitió también hacer muchas "composiciones arquitectónicas".

La escultura "Becoming" del japonés Noguchi (1904-1988), también recogida en la muestra, es una de las últimas obras realizas en mármol por el artista y marca "la cúspide de su transición a materiales de escultura más duros".

Noguchi no perteneció a ningún movimiento en particular pero tuvo como gran referente a Constantin Brancusi, uno de los grandes nombres de la escultura del siglo XX, con el que trabajó como asistente de estudio en París durante los años 20.

Brancusi le enseñó como utilizar herramientas de escultura y a respetar sus materiales y le inspiró con sus formas alargadas, explicó la comisaria.

Por último, la exposición recoge la escultura "Rosa Esman's Piece" de Serra (San Francisco, 1939) realizada en caucho vulcanizado en el año 1967.

La pieza forma parte de una serie llamada "Belts", en los que el artista estadounidense comenzó a experimentar con materiales no tradicionales incluyendo la fibra de vidrio, neón, el plomo y el caucho vulcanizado -un proceso que hace que el caucho sea más duradero al tratarlo en una solución de cloruro de zinc-.

Ordovás consideró un "privilegio" poder contar con esta obra en la exposición, pues la serie está integrada solo por ocho piezas.

"Con "Monochrome" queremos generar que la gente vea, piense, mire y que luego quiera saber más", concluyó la galerista.