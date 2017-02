Juanfran: "Si Çolak fuera vasco sería titular en el Athletic"

A Coruña, 9 feb (EFE).- Juanfran Moreno, lateral derecho del Deportivo, ha reivindicado este jueves el potencial de la plantilla del Deportivo y para ejemplificarlo aludió a su compañero Emre Çolak, que "si fuera vasco sería titular" en su próximo rival, el Athletic de Bilbao, al que visitará este sábado.

"Ellos (los del Athletic) son muy buenos jugadores, pero nosotros también tenemos grandes jugadores. Estoy seguro de que Emre (Çolak), si fuera vasco, sería titular en el Athletic. Y a muchos otros de aquí seguro que el Athletic les querría. Nosotros tenemos grandes jugadores y nos lo tenemos que creer", comentó en rueda de prensa.

El lateral se mostró ambicioso: "Nos tenemos que creer que debemos estar más arriba de lo que estamos en la clasificación, no podemos tener un pensamiento pequeño".

Juanfran explicó que ante el Athletic "es fundamental la concentración", como "ante cualquier equipo de Primera", y se congratuló de que Iker Muniain "vuelva a estar bien" porque a él le gusta "verle jugar".

"Al Athletic le costó empezar, pero la maquinaria está funcionando, está a gran nivel, es un gran equipo con grandes individualidades, y va a ser muy difícil, pero si hacemos lo que nos dice el entrenador desde el minuto uno hasta el final seguro que tendremos nuestras opciones", comentó.

En este sentido, advirtió de que el Deportivo no puede permitirse un arranque de partido como el de Las Palmas o Eibar, donde encajó goles en el primer cuarto de hora.

"Lo que no puede ser es que casi regalemos goles o victorias a los demás equipos como en los últimos partidos, en los que nos ha costado entrar. Nosotros tenemos que estar con el culo apretado, ser intensos. Cuando el entrenador pide algo hay que hacerlo y ser valientes", indicó.

El conjunto coruñés buscará en San Mamés la primera victoria fuera de casa esta temporada, "una obligación, una necesidad", en palabras de Juanfran, que no se relaja pese a que el Deportivo mantenga seis puntos de renta respecto al descenso.

"La situación parece cómoda y parece que no estamos tan mal pero en enero se nos ha complicado otra vez el tema. Aunque parece que estemos lejos (del descenso) no estamos tan lejos y hay que ganar fuera de casa como sea ya y empezar otra vez a puntuar", dijo.

El madrileño reconoció que la serie de partidos sin ganar que lleva el Deportivo (no ha ganado en 2017) es algo que le "preocupa y mucho".

"El mes de febrero nos tiene que dar esos puntos para estar tranquilos de cara a la permanencia. Hay que exigirse más", comentó.

Juanfran abogó por llevar a los partidos a domicilio "la confianza" que tienen cuando juegan en el estadio de Riazor y mejorar la concentración defensiva.

"No estamos defendiendo bien ni individualmente, y yo soy defensa, ni colectivamente. Debemos ser intensos y dar un plus, ser más fuertes en las disputas con los rivales. Tenemos que dar un paso adelante este mes porque luego viene un periodo difícil", pronosticó.

Con autocrítica, indicó que él tiene que dar "muchísimo más" cuando juega como visitante, porque, como el equipo ofrece una versión "en casa y otra, fuera".

"Tenemos que creer, ser valientes, que no teníamos que estar con 19 puntos. Esa es la actitud para febrero, marzo, abril, mayo y el año que viene. No somos un equipo pequeño, somos el Deportivo de La Coruña. A partir de ahora hay que dar un plus y demostrar que el Deportivo es un equipo grande", declaró.

El lateral madrileño puso el ejemplo del Deportivo Alavés, finalista de la Copa del Rey en la temporada de su regreso a Primera División.

"El Alavés dio el ejemplo de lo que es un equipo intenso, que trabaja junto y que sabe a lo que tiene que jugar. Es complicado hacerle goles. Está haciendo una Copa perfecta y es un justo finalista", sentenció.