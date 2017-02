Feijóo espera "nadie le eche la culpa a la Xunta de eliminación del Celta"

Santiago de Compostela, 9 feb (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este jueves que espera que "nadie le eche la culpa a la Xunta" de que el Celta no pasara la semifinal de la Copa del Rey frente al Alavés; si bien, ha continuado, "todo es posible dado el ambiente en algunos lugares de Galicia".

Ha aprovechado una pregunta sobre una polémica en una red social en la que se ha visto envuelto su vicepresidente, Alfonso Rueda, a cuenta de la eliminación del Celta de la Copa del Rey y la suspensión de un partido liguero anterior con el Real Madrid para asegurar que él "del Twitter y del retuit" tiene "muy poca información.

Rueda (PP) retuiteó el miércoles una publicación de un popular periodista deportivo en esta red social en la que parecía mofarse de la eliminación del Celta con alusiones al alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE).

"Me preocupa lo que ha pasado en Vigo el fin de semana", ha indicado Núñez Feijóo sobre la suspensión del encuentro frente al Real Madrid debido a daños causados en el estadio de Balaídos por el temporal.

"Si los técnicos aconsejan cerrar un campo hay que cerrarlo por seguridad, de los aficionados y de los jugadores. No tengo dudas. Lo que me preocupa es que tres días antes se jugó un partido (la ida de la semifinal de Copa frente al Alavés) y que no vuelva a producirse" una situación similar, ha señalado, en alusión a la necesidad de reparar el estadio, de titularidad municipal.

La suspensión de ese encuentro, avanzada inicialmente por el alcalde de Vigo y posteriormente confirmada por los responsables de la competición, generó también mucha polémica con cruces de declaraciones entre, incluso, el propio regidor y el Real Madrid.

"Tras sobreactuar hay que actuar y solucionar los problemas del campo de Balaídos", ha concluido Núñez Feijóo sobre el alcalde de Vigo, con quien habitualmente mantiene enfrentamientos verbales sobre distintas cuestiones que afectan esa ciudad.

En el terreno deportivo ha asegurado que se alegró de que el Celta apeará al Real Madrid de la Copa del Rey y también ha señalado que se apenó de que ayer el conjunto vigués no fuera capaz de ganar al Alavés, lo que habría supuesto su pase a la final de esa competición.