Pau Donés mantiene la agenda, con disco, gira y libro, a pesar de la recaída

Barcelona, 9 feb (EFE).- El cantante Pau Donés ha decidido mantener su apretada agenda de 2017, año en el que tiene previsto sacar un disco, iniciar una gira por América y España y publicar un disco a pesar de la recaída de su cáncer, ha informado hoy a Efe su representante.

A finales del presente mes de febrero, el cantante de Jarabe de Palo editará un libro titulado "50 Palos", en el que repasa su vida, marcada por el suicidio de su madre, algún fracaso amoroso sonado y muchos altibajos profesionales.

El siguiente punto álgido del calendario de Donés es el 10 marzo, fecha en la que saldrá a la venta el disco que el músico ha grabado durante los últimos meses y del que ya ha visto la luz el vídeo del sencillo "Humo", en el que habla de los sentimientos y sensaciones que ha despertado en él la enfermedad.

Poco después, el 18 de marzo iniciará la gira de presentación de este nuevo trabajo discográfico en México y seguirá por Estados Unidos antes de aterrizar en España en el mes de mayo.

El cantante Pau Donés comunicó ayer a través de su bloc que, un año después de sufrir un cáncer de hígado y tener "los marcadores tumorales a cero", le ha sido diagnosticado "un pequeño tumor" en el peritoneo.

El cantante ha reconocido que llevaba un año y medio "estupendo", disfrutando de la familia y del tiempo libre, aunque con muchas ganas de volver a los escenarios cuando se le detectó el nuevo tumor, y ha decidido que esta vez no le apartará de la música.

"Después de darle muchas vueltas llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios", ha aseverado en un "post" en el que asegura tener el apoyo de su oncóloga y que titula "Ahora toca volver a navegar (segunda parte)".

"Habrá días que estaré al 100 %, otros que no tanto. Habrá días en que me sobrará la voz, y otros en los que me falte. No pasa nada, porque ahí estaré cuando levanten el telón, en uno de los lugares en donde mejor me siento, en uno de los lugares donde más me gusta estar, firmes y a la orden, cantando para ti", manifiesta Donés.