Dimitrov desata locura en su regreso a Sofía

Sofía, 9 feb (EFE).- El búlgaro Grigor Dimitrov, número once en el mundo del tenis, cumplió su sueño de jugar y vencer ante sus compatriotas, al imponerse este jueves por 4-6, 6-3 y 7-5 al polaco Jerzy Janowicz en los octavos de final del torneo de Sofía.

La llegada de Dimitrov a su país natal junto con su novia, Nicole Scherzinger, ha desatado la locura entre el público local, que hoy llenó las gradas del Arena Armeec para ver el primer partido oficial en años del tenista balcánico en Bulgaria.

"No importa si vence o pierde. Para los búlgaros él ya es vencedor por poder verlo jugar en vivo en Bulgaria tras el entusiasmo nacional que provocó hace dos semanas en las semifinales del Abierto de Australia contra el español Rafael Nadal", dijo a Efe Bozhidar Penchev, uno de los espectadores, antes del partido.

Horas antes, los alrededores de la sala del partido, a pocos kilómetros del centro de Sofía, quedaron bloqueados y muchos de los aficionados abandonaron sus automóviles en medio de las calles, dificultando aún más el tráfico.

A Dimitrov no le resultó fácil la victoria. Tuvo que superar las enormes dificultades que le suscitó el juego de su rival, aunque finalmente consiguió pasar a los cuartos de final, en los que se medirá mañana con el serbio Viktor Troicki.

En los últimos días Grisho, como lo llaman a sus patriotas, ha ocupado las noticias de las emisoras nacionales.

En una de ellas, Nova TV, reconoció las dificultades que sufrió ante el español Nadal en Australia.

"Después del partido me di cuenta qué largo ha sido. En el terreno no sentía cansancio alguno, estaba muy concentrado. Después no pude dormir, cerré las ojos por tan solo dos horas. Repetía y repetía constantemente en mi mente el partido y mi mayor placer es que no perdí fuerzas. Esa fue mi victoria ante Nadal, aunque perdí", ha relatado Dimitrov.

Asimismo, recordó que lloró en el vestuario, pero aseguró que al mismo tiempo sintió orgullo por lo que le había dicho Nadal después del partido: que si sigue así, un día ganará un Grand Slam.

Dimitrov no pudo evitar que le preguntaran sobre su novia, la ex cantante de Pussycats Dolls, aunque subrayó que en este momento está concentrado, sobre todo, en su carrera deportiva.

Los búlgaros han caído en un fervor para poder encontrarla por las calles de la capital búlgara y este juego de gato y ratón se ha iniciado desde el momento de su llegada.

Hasta el momento ninguna televisión ha logrado filmarla y los medios han tenido que recurrir a las fotos de los pocos aficionados que han logrado encontrarla y hacerse un "selfie" con ella.

El tenista búlgaro avanzo que si le "queda tiempo", la llevará a su ciudad natal, Haskovo, a unos 230 kilómetros al sureste de Sofía y de unos 75.000 habitantes.