Covite pide a Interior frenar cultura de odio para evitar casos como Alsasua

Madrid, 9 feb (EFE).- El Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite) ha pedido hoy al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reforzar la prevención de la radicalización que deriva en una cultura del odio y en casos como la agresión de octubre a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra).

Juan Ignacio Zoido ha continuado hoy la ronda de contactos con representantes de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo.

Según ha informado a Efe un portavoz de Covite por esta asociación han asistido su presidenta, Consuelo Ordóñez, y su responsable de relaciones internacionales, Irene Muñoz.

Las representantes de Covite han trasladado al ministro su enorme preocupación por la deriva que está llevando a cabo el Gobierno vasco sobre el relato de los 50 años de terrorismo y la convivencia al tratarse de asentar la teoría del conflicto.

Igualmente por el acoso y hostigamiento a las Fuerzas de Seguridad del Estado y el peligro del culto al terrorista que a juicio del colectivo va en incremento en País Vasco y Navarra y al apreciar que "se está imponiendo la cultura del odio".

En este sentido han reclamado una mayor implicación en la prevención de la radicalización "porque Alsasua no es una excepción y no se pueden permitir escraches a casas cuarteles donde no solo viven agentes sino también familias con niños".

Covite valora que el ministro ha mostrado disposición a trabajar de forma conjunta con la asociación.

Juan Ignacio Zoido se ha reunido también esta mañana con miembros de la directiva de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, presidida por Eugenia Paz, y esta tarde mantendrá un encuentro con el presidente de la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, Francisco Zaragoza.

Estos contactos continuarán en los próximos días y concretamente el miércoles próximo el ministro se reunirá con miembros de la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo y luego seguirá con otras organizaciones.

El martes pasado ya se reunió con la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco; el director de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, y el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Alfonso Sánchez.

En estos encuentros el ministro, acompañado por la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, ha tratado de conocer las inquietudes de estas organizaciones y les ha trasladado los compromisos del departamento y que la atención a estos colectivos es una prioridad.