Comienza carrera por los Osos en la Berlinale, con 2 cintas latinoamericanas

Berlín, 9 feb (EFE).- La carrera por los Osos en la 67 edición de la Berlinale, premio al que aspiran las nuevas cintas del chileno Sebastián Lelio y del brasileño Marcelo Gomes, comienza hoy con la proyección de "Django", ópera prima del francés Etienne Comar.

Lelio regresa a la Berlinale con una coproducción entre Chile, Estados Unidos, Alemania y España, "Una mujer fantástica", después del éxito cosechado en la edición de 2013 con un Oso de Plata para Paulina García, protagonista de su cinta "Gloria".

Gomes llega al festival también como aspirante a un Oso con su cinta "Joaquim", un duro retrato de la colonización portuguesa.

El cineasta cubano Fernando Pérez presenta en la sección Berlinale Special, fuera de concurso, su filme "Últimos días en la Habana" -coproducido con España-, historia de una amistad inusual, a la vez que una declaración de amor a la capital cubana y a sus habitantes.

En la misma sección se proyectará el documental mexicano "La libertad del diablo", de Everardo González, retrato de una sociedad gobernada por el miedo y la inseguridad en un contexto de delincuencia vinculada al narcotráfico.

Brasil estará fuertemente representado en la sección Panorama, segunda en importancia del festival, con un total de cinco cintas: el largometraje "Como Nossos Pais", de Laís Bodanzky; el documental "No Intenso Agora", de João Moreira Salles; y el breve filme de animación "Vênus - Filó a fadinha lésbica", de Sávio Leite.

Se suman a estos tres títulos "Vazante", de Daniela Thomas y coproducido con Portugal; y "Pendular", de Julia Murat, una coproducción de Argentina y Francia.

Completa la participación latinoamericana en esta sección el documental chileno "El pacto de Adriana", de Lissette Orozco.

La sección Forum, dedicada al cine experimental, proyectará cintas de Brasil, Perú, Chile, México, Argentina y Colombia.

Se trata de las óperas primas del argentino Adrián Villar Rojas, "El teatro de la desaparición"; "Adiós entusiasmo", del colombiano Vladimir Durán, coproducida con Argentina; y "Casa Roshell", de la chilena Camila José Donoso.

También las cintas "Rifle", del brasileño Devi Pretto, una coproducción con Alemania; la argentina "Cuatreros", de Albertina Carri; y "Río Verde. El tiempo de los Yakurunas", de los hermanos peruanos Álvaro y Diego Sarmiento.

Brasil estará además presente en la sección Generation, dedicada al cine infantil y juvenil, con "As duas Irenes", primer largometraje de Fabio Meira; "Não devore meu coração", de Felipe Bragança; el corto "Em busca da terra sem males", de Anna Azevedo, y la coproducción con Uruguay "Mulher do pai", de Cristiane Oliveria.

Argentina estará representada en esta misma sección con "Primero enero", obra debut de Darío Mascambroni; "Soldado", de Manuel Abramovich; y "La prima sueca", de Inés María Barrionuevo y Agustina San Martín.

Igualmente México participa en Generation con "Tesoros", de María Novaro, y "Libélula", de José Pablo Escamilla González Aragón; mientras que la colombiana Juanita Onzaga lleva a esta sección su cinta "The Jungle Knows You Better Than You Do", coproducida con Bélgica.

El apartado de cortos, Berlinale Shorts, proyectará los trabajos argentinos "Centauro", de Nicolás Suárez, y "Fuera de temporada", de Sabrina Campos, además de la mexicana "Ensueño en la pradera", de Esteban Arrangoiz Julien, y la brasileña "Estás vendo coisas", de Bárbara Wagner y Benjamin de Burca.

En el marco de la sección Berlinale Classics, que se encarga de proyectar clásicos del cine en versión restaurada digitalmente, se exhibirá la cinta mexicana "Canoa" (1976), de Felipe Cazals.

La cantante Chavela Vargas será recordada con el estreno mundial del documental estadounidense "Chavela", de Catherine Gund y Daresha Kyi, un retrato de la carismática artista mexicana a través de entrevistas tanto con ella como con amigos, parejas sentimentales y colegas musicales, entre ellos el cineasta español Pedro Almodóvar.

Los diferentes jurados contarán asimismo con una nutrida representación latinoamericana, encabezada por el actor mexicano Diego Luna, que compartirá responsabilidad para conceder los Osos de Oro y de Plata entre las 18 cintas a competición.

Mientras que el cineasta guatemalteco Jayro Bustamante integra el jurado que elegirá la mejor ópera prima y el realizador chileno Roberto Doveris forma parte del jurado internacional de la sección Generation 14plus, destinado al público joven.

La fundadora y directora del Festival Internacional de Cine de Morelia (México) forma parte del jurado que entregará el premio al mejor documental y Carlos Núñez, director artístico del Festival Internacional de Cine de Santiago de Chile integra el jurado de cortos.