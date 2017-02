El candidato Lasso quiere la salida de Assange de la embajada ecuatoriana

Londres, 9 feb (EFE).- El candidato a la presidencia de Ecuador Guillermo Lasso quiere darle un mes de aviso al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para que salga de la embajada ecuatoriana en Londres, si gana las elecciones de este mes en su país.

En unas declaraciones al diario británico "The Guardian" publicadas hoy, Lasso, del centro derecha CREO, dijo que ha llegado la hora de que el periodista, refugiado en la embajada desde 2012, salga del edificio porque su situación es costosa.

"El pueblo ecuatoriano ha estado pagando un coste que no deberíamos tener que soportar. Cordialmente, le pediremos al señor Assange que salga en treinta días de asumir el mandato", afirmó Lasso, quien, no obstante, no es favorito para ganar en los comicios que se celebrarán el próximo día 19 en Ecuador.

El periodista, cuyo portal divulgó documentos confidenciales del Gobierno estadounidense, permanece refugiado para evitar ser extraditado a Suecia en relación con supuestos delitos sexuales y teme que, después, sea llevado a Estados Unidos para ser procesado.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ecuador, Guillaume Long, dijo -en unos comentarios que publica el diario- que la embajada de su país en Londres debe ser "la más observada" del planeta y recordó la precaria situación en que vive el periodista.

"Es una situación precaria. En cuanto a la comodidad física, hemos hecho todo lo que hemos podido. Pero no hay acceso a un espacio exterior. No hay patio o jardín, así que él ha pasado cuatro años y medio en la primera planta del edificio en Londres, donde no hay mucha luz, especialmente en invierno", agrego Long.

Assange se niega a salir de la embajada porque sería inmediatamente detenido para ser llevado a Suecia.

Ese país reclamaba la extradición de Assange para esclarecer su supuesta implicación en cuatro delitos de naturaleza sexual que él niega, pero de esos cuatro, dos por acoso sexual y un tercero por coerción ilegal prescribieron ya el pasado agosto.

El más grave, una violación "en grado menor" a una joven mientras dormía, continúa vigente hasta 2020.

WikiLeaks indicó el mes pasado que Assange podía aceptar ser extraditado a EE.UU. si el expresidente Barack Obama perdonaba a la soldado Chelsea Manning, encarcelada tras haber filtrado a WikiLeaks documentos comprometedores del Gobierno de ese país.

Antes de dejar el poder el pasado 20 de enero, Obama finalmente aceptó conmutar la condena de Manning, quien saldrá en libertad del próximo 17 de mayo.