Cabello, "triste" por no poder defender su título mundial en Los Ángeles

Córdoba, 9 feb (EFE).- El paralímpico Alfonso Cabello, triple campeón mundial y bronce en los Juegos de Río 2016 del kilómetro contrarreloj en la categoría MC5, dijo sentirse "triste" por no poder defender su título en los Mundiales en pista de Los Ángeles (Estados Unidos), del 2 al 5 de marzo, por una lesión en un hombro.

Cabello declaró a Efe que "desde 2011 es la primera vez" que se queda fuera de una convocatoria de la selección de ciclismo paralímpico, por lo que se mostró impotente porque es "una pena no poder estar con España".

"Además, estoy bastante fastidiado, porque no me recupero lo rápido que me gustaría. No es una lesión que me imposibilite montar en bicicleta, pero no puedo hacer entrenamientos de series y de arrancada ante una cita tan importante como un Mundial", explicó.

El doble medallista paralímpico cordobés, bronce en Río de Janeiro en el Kilómetro individual y en Velocidad por equipos, sólo puede realizar trabajos aeróbicos de mantenimiento, tras la rotura del ligamento acromioclavicular que sufrió en un hombro por una caída en diciembre, lo que le mantendrá de baja hasta abril.

"Ahora mismo mi objetivo del año no sabría decirlo. Lo primero es recuperarme y luego ya veré el calendario. Espero que se confirme la celebración del Europeo, pero si no hay nada a nivel paralímpico, tendré que buscar algo", afirmó.

Cabello espera que el almeriense Pablo Jaramillo, su sustituto, pueda defender bien el pabellón español en su prueba, ya que recordó que el anuncio de la disputa del Mundial "pilló a contrapié a todo el mundo", por lo que confía en que "pueda hacer un buen papel".

Sobre ese carácter imprevisto de estos Mundiales, señaló que él "no esperaba que un organismo como la UCI rectificara y retrasase la fecha", pues "era muy complicado que cambiase su decisión porque se sabía que eso iría a misa por mucho que los ciclistas pataleáramos y nos pusiéramos en pie de guerra", aseveró.

La Unión Ciclista Internacional anunció con sólo siete semanas de antelación la disputa en marzo de los Mundiales de Los Ángeles, algo que para el cordobés fue "surrealista" al considerar que se tendría que "haber dado más margen, al menos celebrarlo a mediados de año", ya que "el margen de reacción habría sido otro" y podría haber estado recuperado de su lesión.

Alfonso Cabello ganó su primer título mundial en el kilómetro contrarreloj en 2014 en Aguascalientes (México), donde estableció el actual récord del mundo de la distancia en 1:01.683, tras lo que reeditó su corona en Holanda en 2015 y en Italia el pasado año, algo que no podrá hacer en este 2017.