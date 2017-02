Bartzokas: "Es importante reaccionar después de la derrota contra el Bilbao"

Barcelona, 9 feb (EFE).- El entrenador del Barça Lassa, Georgios Bartzokas, ha asegurado, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de Euroliga de este viernes ante el Galatasaray que es "importante" que su equipo reaccione después de la derrota contra el Bilbao en ACB el pasado fin de semana.

Ante un Galatasaray, que es último de la competición (6-15), Bartzokas ha asegurado que aunque ha oído a su entrenador decir que no tienen opciones de clasificarse, "seguro que jugaran muy duro".

"Es importante reaccionar después de la dura derrota contra el Bilbao", ha subrayado el técnico azulgrana, que ha asegurado que se ha intentado "ayudar a los jugadores a recuperar confianza y mejorar algunos aspectos tácticos que fallaban".

A dos victorias de distancia de los equipos que están clasificados en las primeras ocho plazas, que dan opción a jugar la fase final, Bartzokas ha hecho referencia a la presión añadida al afrontar un calendario aparentemente más asequible.

"Tenemos mucha presión, -ha afirmado- pero todo aquél que viene al Barça sabe que tendrá presión, independientemente de los resultados. La cuestión es cómo afrontamos esta situación, concentrándonos individualmente y como equipo".

"Me siento bien, noto el apoyo del club y del presidente. Ellos saben mejor que nadie cuál es la situación en el equipo. Cuando no se gana, el entrenador siempre es el objetivo. No me quejo ni me quejaré, porque es lo que acepté cuando vine al Barça", ha explicado el entrenador azulgrana.

El técnico griego ha confirmado la ausencia de Justin Doellman, mientras que Víctor Claver y Marcus Eriksson sí que estarán disponibles gracias a un tratamiento al que se sometieron el lunes.

Asimismo, este viernes será el debut del base norteamericano Xavier Munford. "Está intentando adaptarse a nuestro sistema y ya conoce mejor a los jugadores. Esperamos que nos pueda ayudar", ha añadido.