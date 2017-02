Valcárcel: no se puede usar asunto del catalán en el PE como arma arrojadiza

Bruselas, 8 feb (EFE).- El recién reelegido vicepresidente del Parlamento Europeo (PE), Ramón Luis Valcárcel, se mostró hoy partidario de abrir el debate del uso del catalán en la Eurocámara, si bien dijo que no puede instrumentalizarse el asunto "como arma arrojadiza de los separatistas".

"Me he manifestado totalmente partidario del catalán, que no es sino parte importante de nuestra cultura española, es un idioma más de España y, no solo eso, también un sentimiento, una tradición, una cultura, para qué negarlo", señaló en una entrevista con Efe.

"Lo que no puede ser es que se use el catalán como arma arrojadiza de los separatistas", apuntó al mismo tiempo.

Valcárcel dijo que "no hay que tener miedo" a abrir el debate y que "se puede reivindicar con legitimidad", pero que el planteamiento hecho hasta ahora por los eurodiputados catalanes "va más en la línea de la confrontación política".

"Debate ordenado sí, pero no propaganda de separatistas", afirmó.

Valcárcel es uno de los catorce vicepresidentes del Parlamento Europeo que junto al presidente, Antonio Tajani, conforman la Mesa del Parlamento Europeo, el órgano competente en esta materia.

En el mes de enero, los eurodiputados catalanes Francesc Gambús (antes de Unió y hoy en día independiente dentro del grupo PPE), Ramon Tremosa (CDC, ahora PDeCAT), Josep Maria Terricabras, Jordi Solé (ERC), Ernest Urtasun (ICV) y Javi López (PSC) remitieron una misiva a Tajani reclamando el uso del catalán en el pleno del PE.

Tajani respondió que haría todo lo que estuviera en sus "capacidades" para permitir el uso siempre y cuando el Gobierno español hiciera esa petición. EFE