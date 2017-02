Tebas no impugnará el reglamento electoral de la RFEF

Madrid, 8 feb (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró este miércoles que, pese a que tiene "discrepancias con algunos puntos" del reglamento electoral de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobado por el Consejo Superior de Deportes, no tiene intención de impugnarlo.

La Comisión Directiva del CSD aprobó el pasado 30 de enero el reglamento electoral de la RFEF, después de que ésta modificase la representación de los clubes y jugadores no profesionales de Ceuta y Melilla en la Asamblea General y tras conceder a ésta el cambio de criterio para que los jugadores no profesionales puedan elegir a sus representantes en la misma en circunscripción autonómica.

"Hice constar mis discrepancias con el reglamento, pero ya anuncié que no lo vamos a impugnar porque esos puntos no van a influir. Me preocupa más cómo se va a desarrollar el calendario y el acto de la votación, que el reglamento en sí", confesó sobre el proceso que lleva más de un año de retraso.

Tebas aprovechó la ocasión para ironizar sobre "aquellos que decían que no se aprobaba el reglamento por la relación" entre el anterior presidente del CSD, Miguel Cardenal, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar.

"Este nuevo reglamento se tuvo que modificar dos veces en una semana y era por un tema de pura legalidad, nada más", dijo Tebas, que acudió al CSD a la presentación del estudio Football Transfer Review, desarrollado por Prime Time Sport.