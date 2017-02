Tebas: "A corto plazo no hay riesgo que China compita con las ligas europeas"

Madrid, 8 feb (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró este miércoles que "a corto plazo no hay riesgo de que el fútbol chino pueda competir" en nivel con las ligas europeas, pese a las grandes inversiones que están realizando por incorporar futbolistas de renombre internacional.

"No hay riesgo de que el fútbol chino pueda competir con las ligas europeas porque a golpe de talonario tendrían que fichar a once por club. Se pueden llevar estrellas, pero no vemos a corto plazo un riesgo para que se lleven muchas", dijo Tebas, que acudió al CSD a la presentación del estudio Football Transfer Review, desarrollado por Prime Time Sport.

La potencia de la Superliga China se está consolidando a nivel deportivo en este 2017 con una importante inversión en fichajes, puesto que a falta de veinte días para que se cierre su mercado ya ha gastado 218 millones de euros.

Esa cifra de gasto en jugadores es, de momento, inferior a la que se gastaron los equipos chinos la pasada temporada, cuando invirtieron 345 millones de euros.

Esta temporada destacan los 60 millones de euros pagados por el Shangai SIPG al Chelsea por el brasileño Oscar o los 18 del Tianjin Quanjin al Villarreal por su compatriota Pato.

Los 218 millones de euros invertidos en este mercado por los equipos chinos sitúa de momento a la Superliga China en segunda posición mundial solo por detrás de la Liga inglesa, que ha gastado 277.