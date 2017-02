Al segundo intento, CaixaBank toma el control del portugués BPI

Barcelona, 8 feb (EFECOM).- Dos años después de lanzar una primera oferta de compra por el Banco Portugués de Inversiones (BPI), CaixaBank se ha hecho con el control de la entidad lusa, de la que es accionista desde hace más de dos décadas, tras superar los no pocos contratiempos a los que ha tenido que hacer frente.

Fue en febrero de 2015, bajo la presidencia de Isidre Fainé y con Gonzalo Gortázar como consejero delegado, cuando CaixaBank se lanzó a la compra de BPI, un proceso que ha concluido este miércoles, veinticuatro meses después, tras dos intentos de opa, un cambio regulatorio aprobado por el gobierno de Portugal y arduas negociaciones con la segunda mayor accionista del banco, la inversora angoleña Isabel dos Santos, muy combativa desde un principio contra esta operación.

Finalmente, un 39 % de los accionistas de BPI a los que iba dirigida la opa la han aceptado, lo que permite a CaixaBank, ahora presidida por Jordi Gual, tomar el mando del quinto mayor grupo bancario de Portugal, con unos activos valorados en cerca de 38.300 millones de euros y unos beneficios de 313,2 millones en 2016.

Esta es la cronología del proceso:

2015

====

17 de febrero.- CaixaBank lanza una opa por la totalidad de BPI, del que posee una participación mayoritaria del 44 %, a un precio de 1,329 euros por acción. No obstante, condiciona la oferta a obtener al menos el 50 % de las acciones del banco luso y a que se elimine la limitación del 20 % de los derechos de voto de los accionistas.

3 de marzo.- La empresaria angoleña Isabel Dos Santos, considerada la mujer más rica de África y la segunda mayor accionista de BPI, con un 18,6 %, rechaza los términos de la opa de Caixabank y plantea, en su lugar, una fusión con el Banco Comercial Portugués (BCP).

La limitación al 20 % de los derechos de voto hace que Dos Santos tenga en BPI un poder efectivo muy similar al de CaixaBank, pese a que el banco catalán duplica su participación.

5 de marzo.- El consejo de administración de BPI hace público un informe en el que rechaza la oferta de CaixaBank, al considerarla baja, y pide elevarla un 70 %, hasta los 2,26 euros por acción.

6 de marzo: CaixaBank ratifica que mantiene la opa y su precio, al considerarlo adecuado y provechoso para el conjunto de la entidad.

17 de junio.- La junta general de accionistas de BPI rechaza cambiar los estatutos para eliminar el límite a los derechos de voto, como pide CaixaBank para proseguir con la opa.

18 de junio.- CaixaBank desiste finalmente de la opa sobre BPI e inicia una fase de análisis de alternativas estratégicas respecto a su participación en este banco.

2016

=====

24 de marzo.- CaixaBank no tira la toalla y trata de comprar la participación de Dos Santos en BPI, aunque las conversaciones no fructifican. La operación consiste en que Dos Santos, hija del presidente de Angola, cede su 18,58 % en BPI a CaixaBank a cambio de adueñarse del Banco de Fomento de Angola (BFA), propiedad de la entidad portuguesa, que tiene que desprenderse de él por exigencia de Bruselas para no ver afectados sus niveles de solvencia.

11 de abril.- CaixaBank y la sociedad Santoro, de Isabel dos Santos, anuncian un acuerdo sobre la participación de ésta última en BPI.

17 de abril.- El acuerdo sellado entre ambas partes queda sin efecto por incumplimiento de lo acordado por parte de Dos Santos.

18 de abril.- El Gobierno de Portugal interviene en el conflicto y aprueba una propuesta legislativa que permite suspender el blindaje de los derechos de voto en sociedades cotizadas, como BPI.

Ese mismo día, CaixaBank anuncia el lanzamiento de una segunda opa para hacerse con el control total del banco. La oferta de la entidad catalana es ahora de 1,113 euros por acción, lejos de los 1,329 euros que ofreció en febrero de 2015.

19 de abril.- Isabel Dos Santos acusa al Gobierno portugués de favorecer a CaixaBank por el cambio legal y califica la medida de "claramente parcial".

21 de septiembre.- La Asamblea General de BPI aprueba el desblindaje los derechos de voto, lo que allana el camino a CaixaBank para controlar BPI.

Horas después, CaixaBank anuncia que eleva un 1,9 % el precio de la opa y ofrece pagar 1,134 euros por acción.

22 de septiembre.- CaixaBank pone a la venta el 9,9 % de su capital para afrontar la opa sobre BPI, banco del que controla un 45 %.

2017

=====

17 de enero.- Se abre el plazo de aceptación de la opa, una vez registrada la oferta en la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CNVM).

En una comunicación al regulador bursátil luso, CaixaBank explica que si toma el control de BPI ajustará la plantilla del banco portugués en 900 empleados en los próximos tres años y cerrará 52 oficinas.