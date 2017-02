Samaras: "No he sido un súper jugador, llego para ayudar a ascender"

Zaragoza, 8 feb (EFE).- El último fichaje del Real Zaragoza, el griego Georgios Samaras, ha declarado hoy en su presentación como nuevo jugador del conjunto aragonés que no ha sido un súper jugador y que llega al club "con la intención de ayudar a conseguir el objetivo del ascenso".

"Es un placer estar en este club, estoy muy emocionado. Todo el mundo me ha dicho que busca subir a Primera y mi objetivo es ayudarles a alcanzar el objetivo marcado. Me convencieron para que viniera por lo menos hasta el final de temporada", ha señalado el delantero heleno.

A este respecto y, preguntado por su continuidad en el caso de que se consiguiera dicho objetivo, ha sonreído y ha hecho un gesto señalando al presidente del club, Christian Lapetra, a quien tenía a su izquierda en su presentación y que había hecho la introducción.

La nueva incorporación zaragocista ha comentado que la pasada temporada, hace unos ocho meses, tuvo una lesión en la espalda pero que ahora está "listo".

"He estado en Estados Unidos durante un año y una razón era que quería estar cerca de mi médico en Nueva York. He jugado 25 partidos allí, me siento bien físicamente y voy a intentar marcar la diferencia si soy capaz de hacerlo", ha destacado.

Samaras, ha agradecido la "cálida" bienvenida que recibió ayer en la estación de la capital aragonesa por numerosos aficionados, así como la que ha recibido hoy a su llegada al estadio de La Romareda donde ha sido presentado.

"Puedo ver la importancia que tiene para la afición y para el club que yo esté aquí hoy y voy a dar el máximo en el campo y en los partidos", ha destacado.

En cuanto a la presión que va a tener que soportar al convertirse en el fichaje más llamativo del mercado de invierno en la Liga 1/2/3 y por el hecho de intentar lograr el ascenso de categoría, ha indicado que eso era por lo que estaba en Zaragoza. "Es parte de mi trabajo y no me cuesta mucho manejarla".

Samaras ha señalado que no conoce mucho de la historia más antigua del club, pero que de los últimos 20 ó 25 años sabía "mucho".

Para el delantero el reto "no es realmente la Liga sino el club" y que esa era el motivo por el que estaba en Zaragoza.

"Creo en lo que me han dicho y en los planes que tienen para este club. No creo que sea valiente por el hecho de estar aquí. Me emociona formar parte del equipo, al menos hasta final de temporada, y, con un poco de suerte, lograremos los objetivos. No es cuestión de que sea valiente o no al aceptar el reto, es fútbol", ha comentado.

El internacional griego ha explicado que el último encuentro que jugó fue en noviembre del pasado año, en la liga de los Estados Unidos que va de marzo hasta noviembre, que se sentía "muy bien" físicamente y que lo que necesita es "tiempo" para compenetrarse con sus nuevos compañeros y comenzar a entrar en el juego del equipo, así como encontrar ritmo para participar en un partido.

El punta ha desvelado que vio el último partido disputado por el Real Zaragoza contra la S.D. Huesca en El Alcoraz y que ganó el conjunto maño por 2-3.

Georgios Samaras ha apuntado que puede aportar "experiencia" al equipo y que ahora buscará "encajar en el sistema" y dar su esfuerzo para que el entrenador decida sobre su participación.

De su nuevo equipo conoce a Cani, con quien se enfrentó cuando éste militaba en el Villarreal, y al guardameta argentino Sebastián Saja, que compitió en la liga griega.