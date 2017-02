Reyes: "No podemos volvernos locos, hay que ir partido a partido"

Sant Adrià de Besòs , 8 feb .- El centrocampista del Espanyol José Antonio Reyes ha afirmado hoy que, pese a la buena dinámica del equipo, no pueden "volverse locos, hay que ir partido a partido, no lanzar las campanas al vuelo".

El futbolista, cuestionado por las opciones europeas del equipo, ha insistido en que la temporada "es muy larga". "Al final de curso ya se verá dónde terminamos", ha aseverado.

"Sabíamos que íbamos a hacer un buen bloque y el objetivo se está cumpliendo", ha comentado ensalzando el nivel del grupo.

El jugador se ha mostrado muy satisfecho de su protagonismo en el once inicial. "Me siento mejor y a gusto en la posición en la que estoy jugando. Cada partido estoy mejor y además el equipo está ganando, no puedo pedir más", ha comentado el andaluz, que es la opción del técnico para la mediapunta.

Reyes firmó este verano por una temporada con el Espanyol y, a día de hoy, el futbolista se muestra muy feliz en Cornellà-El Prat. "Si juego y me encuentro contento aquí, mi ilusión es seguir. No tengo ninguna duda de que si las cosas van como hasta ahora me gustaría continuar en el club", ha mantenido.

Por otra parte, ha lamentado la lesión del extremo argentino Piatti, con una fisura en el hueso temporal del cráneo, aunque ha destacado las opciones en la plantilla para relevar al futbolista: "Hay muchos lesionados al margen de Pablo. El que salga por él deberá hacerlo lo mejor posible. Todos somos importantes, tenemos nuestro sitio y nuestro momento".