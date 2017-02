Muguruza: "Quiero pasar página, ya me he olvidado del año pasado"

Praga, 8 feb (EFE).- La tenista hispano venezolana Garbiñe Muguruza, que disputará la primera ronda de la Copa Federación frente a la República Checa el fin de semana, dijo hoy que quiere pasar página, tras un año 2016 que tuvo como máximo éxito la conquista de Roland Garros.

"Es muy difícil mantener el nivel del French Open y todos esperaban que lo mantuviera. He tenido que pasar página y empezar de nuevo, para mostrar más de lo que mostré allí (en París). Ya me he olvidado del año pasado", dijo la deportista a la prensa en el Ostravá Arena.

Sobre las contrincantes checas, que se llevaron este trofeo de naciones en cuatro de las cinco pasadas ediciones, Muguruza ha dicho que "es un gran equipo".

"Va a ser un emparejamiento duro para nosotros, el más duro que podíamos tener. Todas en el equipo juegan muy bien, todas pueden jugar como número 1 o número 2", señaló.

Ambos países se han visto las caras cuatro veces, y hay un empate, 2-2, que esta ronda inicial del Grupo Mundial se encargará de deshacer.

La número 7 del mundo reconoció que ha jugado sobre todo con Karolina Pliskova (3. WTP) y "es muy duro, pero todos los partidos con las checas son muy duros".

Sobre la ausencia de Carla Suárez, que arrastra una lesión en el hombro, Muguruza reconoció: "la echamos de menos, porque juega bien los encuentros de Fed Cup, pero hemos traído nuestro mejor equipo".

Y añadió: "Estamos motivadas y vamos a pelear. Estamos en el Grupo Mundial. ¡A por ello!".

Sobre la ola de frío que recorre el país, con un termómetro que ahora marca 6 grados bajo cero, la tenista reconoció que lo odia.

"Odio el frío, y los menos seis grados son mi máximo. Será de las cosas contra las que pelear. Tengo todos los elementos contra mí", bromeó.