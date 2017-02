Muere Richard Hatch, protagonista de la serie "Battlestar Galactica"

Los Ángeles , 7 feb .- El actor estadounidense Richard Hatch, uno de los protagonistas de la serie televisiva "Battlestar Galactica", murió hoy a los 71 años en Los Ángeles debido a un cáncer de páncreas.

Su hijo Paul informó, en un comunicado en su página web, del fallecimiento de Hatch, que fue conocido popularmente por su rol de capitán Apolo en la mencionada serie de ciencia-ficción.

Nacido en Santa Mónica (California, EEUU) en 1945, Hatch comenzó su carrera en la pequeña pantalla en series de los años 70 como "All My Children" y "The Streets of San Francisco", pero fue su papel en "Battlestar Galactica" (1978-1979) el que le dio la fama y le cambió la vida.

Esta producción televisiva narraba la historia de los últimos supervivientes de la raza humana, inmersos en una odisea espacial para encontrar y refugiarse en la Tierra.

Hatch regresó al mundo de "Battlestar Galactica" en la nueva versión de la serie, que se emitió entre 2004 y 2009 y en la que interpretó el personaje de Tom Zarek.

Muy involucrado a lo largo de su trayectoria en todo lo que rodeaba a "Battlestar Galactica", el actor escribió cinco novelas derivadas del argumento de la serie.