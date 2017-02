Kuczynski espera que Toledo regrese a Perú para responder por acusaciones

Lima, 8 feb (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, confió hoy en que el exmandatario Alejandro Toledo, denunciado por recibir una millonaria coima de la empresa Odebrecht, regrese al país y conteste a la Fiscalía por las acusaciones en su contra.

Al ser abordado por los medios locales, Kuczynski dijo que el proceso por lavado de activos y tráfico de influencias contra Toledo, así como el pedido para su detención, "lo tiene que explicar la fiscalía, hay un procedimiento legal" en curso.

"Yo espero que él venga y le conteste a la fiscalía por las acusaciones que hay", agregó en declaraciones a la prensa, tras participar en la inauguración del túnel Chacahuaro 2 en la carretera Central.

El pasado fin de semana, el jefe de Estado declaró a W Radio de Colombia que estaba "muy dolido por estas noticias del ex presidente Alejandro Toledo", de quien fue primer ministro y titular de Economía durante su gestión entre 2001 y 2006.

"Es una traición al pueblo peruano y una traición a sus colegas que se esforzaron tanto", remarcó en esa entrevista.

No obstante, hoy evitó los calificativos y al ser consultado sobre la advertencia de Elianne Karp, esposa de Toledo, de que no le haga hablar porque ella sabe lo que ha hecho, Kuczynski respondió que no sabe a lo que se refiere.

El juez Richard Concepción Carhuancho evaluará mañana el pedido de detención preventiva por 18 meses contra Toledo por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, a raíz de la coima de 20 millones de dólares que un exdirectivo de Odebrecht afirma le pagó para ganar la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.

En tanto, su abogado Paolo Aldea declaró a la prensa que recurrirá a la prescripción del cargo de tráfico de influencias porque, según las denuncias, se habría cometido en 2004 y hasta la fecha ya se cumplió el plazo de 8 años para que quede prescrito.