El jazz de "Django" abre una Berlinale orientada al estrellato y al ciudadano

Berlín, 8 feb (EFE).- La Berlinale abre mañana su 67 edición con "Django", el primero de los 18 aspirantes al Oso del festival, que en sus diez días de vida combinará las presencias estelares sobre su alfombra roja con la vocación de certamen abierto al ciudadano.

Inaugurar un festival internacional con un director debutante, el francés Etienne Comar, y con una película centrada en el Holocausto a través de la figura del músico de jazz gitano Django Reinhardt, no encaja con el concepto de apertura entre tempestades de flashes de sus equivalentes europeos.

"No es una película lúgubre, sino llena de vida, como la música de Django", defendía estos días previos al festival su director, Dieter Kosslick, con quince años en el cargo y dispuesto a seguir ofreciendo dosis equilibradas de estrellas y cine comprometido.

El aporte de presencias estelares se deberá principalmente a películas que acuden a Berlín fuera de competición y que harán desfilar sobre la alfombra roja a Catherine Deneuve, Penélope Cruz, Hugh Jackman, Ethan Hawke o Robert Pattinson.

Entre quienes sí acuden a la capital alemana defendiendo películas a concurso estarán Richard Gere y Laura Linney, al frente de la estadounidense "The Dinner", así como Bruno Ganz y Kristin Scott Thomas, con "The Party", de la británica Sally Potter.

Kosslick quiere que su festival sea exponente del mundo convulso de hoy y el origen de ciertos conflictos aún presentes, para lo que se propone combinar ambas perspectivas -la histórica y la actual-.

A lo primero se consagra una de las aspirantes latinoamericanas al Oso, la brasileña "Joaquim", de Marcelo Gomes, un duro retrato de la guerra de independencia contra el poder colonial portugués.

Exponente de las convulsiones de hoy es el filme del finlandés Aki Kaurismäki "Toivon tuolla puolen" ("The Other Side of Hope"), una película con dinámica "familiar" alrededor del núcleo que forman un refugiado, una camarera, un cocinero y un viajante.

Otro latinoamericano, el chileno Sebastián Lelio, plasmará los conflictos de las personas transgénero en "Una mujer fantástica", película con la que regresa a la Berlinale tras el éxito obtenido en 2013 con "Gloria" -Oso de Plata a la actriz Paulina García-.

Hay un claro dominio del este europeo a competición, con pesos pesados como la polaco-checa "Pokot", de Agnieszka Holland; la rumana "Ana, mon amour", de Calin Peter Netzer, y la húngara "Teströl és lélekröl" ("On Body and Soul"), de Ildiko Enyedi.

Por parte del cine anfitrión compite Volker Schlöndorff, con "Return to Montauk"; el documental "Beuys", de Andres Veiel, y "Helle Nächte" (Bright Nights), de Thomas Arslan-, mientras que Austria presenta "Wilde Maus" ("Wild Mouse"), de Josef Hader.

Francia compite con una coproducción senegalesa filmada en el Congo, "Félicité", de Alain Gomis; y Portugal lo hace con "Colo", de Teresa Villaverde.

De acuerdo a la tradición de la Berlinale, habrá una notable presencia asiática, con la coreana "Bamui haebyun-eoseo honja" ("On the Beach at Night Alone") del aclamado Hong Sangsoo; la película de animación china "Hao ji le", de Liu Jian; y "Mr. Long", de Sabu.

El encargado de repartir los Osos será el jurado presidido por el cineasta holandés Paul Verhoeven, con el actor mexicano Diego Luna, el artista islandés Olafur Eliasson y la actriz alemana Julia Jentsch entre sus miembros.

Fuera de la lucha por el Oso se proyectará en Berlín "La reina de España", de Fernando Trueba, que devolverá a la capital alemana a Penélope Cruz, presente en otras ediciones con filmes a concurso.

También procedente de España se exhibirá con carácter de estreno internacional "El bar", una muestra del explosivo humor de Álex de la Iglesia.

Tampoco en lucha por el Oso, pero anunciadas como platos fuertes, estará "Logan", con Hugh Jackman interpretando a su mutante de los "X-men", así como "T2 Trainspotting", con Ewan McGregor al frente de esa secuela, veinte años después del original.

La diva francesa Deneuve regresará a Berlín con "Sage femme", mientras que procedente de India llegará "Viceroy's House"", de Gurinder Chadhe, sobre la guerra contra el poder colonial británico.

Otra película a exhibición especialmente destacada es la cubano-española "Últimos días en La Habana", dirigida por Fernando Pérez y en la sección Special.

En total se pondrán a disposición del público 330.000 entradas, para los 400 filmes repartidos en sus distintas secciones, a precios que van de los 4 euros (4,3 dólares) -para el cine infantil- a los 14 (15) -para la competición- y la oportunidad de adquirir localidades "último minuto", a la puerta del cine.