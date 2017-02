Las grandes superficies vendieron el 3,5 % más en 2016

Madrid, 8 feb (EFE).- Las grandes superficies integradas en Anged cerraron 2016 con un incremento de ventas del 3,5 %, con lo que sumaron tres años consecutivos en positivo, según las cifras provisionales que maneja la patronal, que agrupa compañías como El Corte Inglés, Cortefiel, Ikea o Carrefour.

"El año fue razonablemente positivo y se comportó razonablemente bien", ha dicho el director general de Anged, Javier Millán-Astray, quien ha apuntado que para el presente ejercicio prevén que el crecimiento se ralentice al 2 ó 2,5 % y que las ventas suban siempre y cuando se mantenga la tendencia de generación de empleo.

Esta ralentización se debe a que en 2017 soplarán con menor fuerza los "vientos de cola" que impulsaron al alza las ventas en 2016, como, por ejemplo, la bajada de impuestos o los menores costes energéticos, ha apuntado el directivo de Anged durante la presentación de un informe sobre el impacto de la liberalización de horarios comerciales en la Comunidad de Madrid.

Millán-Astray ha subrayado que el comercio necesita que la liberalización de horarios se extienda a toda España porque, ha advertido, es la única manera de poder competir con las grandes plataformas de comercio online, en su mayoría extranjeras, que pueden vender las 24 horas del día los 365 días del año.

Además de no estar sujetas a la intervención administrativa de su actividad comercial, estas compañías no soportan el coste que supone mantener establecimientos y el personal que los atiende.

En paralelo, si esa ventaja competitiva que supone tener locales físicos y dar una atención personalizada a cada comprador "tiene que estar cerrada un día a la semana, le estaremos dando una ventaja enorme a esas plataformas", ha lamentado Millán-Astray, quien ha subrayado que la mitad de las compras a través de internet en España se hacen a compañías de fuera.

"Estos criterios de intervención no se dan en ningún otro sector (...). Los pequeños bares compiten con las grandes cadenas y no piden que, por ejemplo, Telepizza no pueda repartir pizzas los domingos", ha apuntado el director de Anged.

La Comunidad de Madrid es la única de España en la que los horarios comerciales están completamente liberalizados desde junio de 2012.

Según el informe, elaborado por Analistas Financieros Internacionales, esta libertad ha generado más de 15.500 empleos en la Comunidad de Madrid, en la que, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), durante el periodo se crearon 20.800 empleos en el sector.

El estudio añade que esta liberalización ha aportado un valor añadido bruto a la economía madrileña de 2.682 millones de euros entre 2012 y 2016, así como una recaudación fiscal de 1.107 millones.

Además, ha conllevado un descenso del 0,05 % de los precios, el equivalente a 460 euros por habitante, unos datos que, según Millán-Astray, demuestran que la liberalización es "positiva" desde muchos aspectos.

Por otra parte, patronal y sindicatos afrontan estos días el inicio de la negociación del convenio colectivo, del que penden unos 220.000 trabajadores y que en su anterior revisión conllevó la congelación de los salarios y la supresión del pago "extra" de los festivos.

Los sindicatos reclaman, entre otras cuestiones, una subida salarial del 3 %, así como la reducción de los festivos a trabajar por cada empleado, unas cuestiones sobre las que Millán-Astray se ha mostrado dispuesto a negociar, aunque ha subrayado que aún es pronto para pronunciarse al respecto.