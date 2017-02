Académicos y medios turcos critican el despido de casi 3.000 profesores

Ankara, 8 feb (EFE).- La expulsión anoche de 4.478 funcionarios mediante decreto, de los cuales 2.935 eran profesores, levantó hoy grandes críticas entre académicos y medios de comunicación, incluso entre aquellos cercanos al presidente, Recep Tayyip Erdogan.

Dos periodistas cercanos al gubernamental e islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo, Cen Küçük y Yusuf Kaplan, publicaron en Twitter que muchos profesores eran "inocentes" y están "muy limpios" y definieron los despidos como una provocación dirigida a dañar a Erdogan justo antes del referéndum presidencial, que podría darle el poder ejecutivo.

Esa consulta popular para enmendar la constitución se prevé para la primera mitad de abril, pero Erdogan todavía debe firmar el decreto de convocatoria.

El profesor Tarik Sengül, de la facultad de ciencias políticas de la Universidad Técnica de Oriente Medio, declaró a Efe por teléfono que había una gran incomodidad entre los académicos tras la última ola de despidos.

Segül señaló que este decreto va más allá de expulsar a presuntos seguidores de la cofradía de Fethullah Gülen, a quién Ankara acusa de orquestar el golpe de Estado.

"Esto no tiene nada que ver con la lucha contra los gülenistas y el intento de golpe. El Gobierno abusa del intento de golpe para purgar no sólo a los gülenistas sino a todos sus oponentes. En la última lista de despidos hay académicos respetados y altamente cualificados que no tienen nada que ver con Gülen, que sólo pueden definirse como socialdemócratas o izquierdistas", dijo el profesor Sengül.

"Desde los últimos despidos, en muchas universidades se califica la purga como genocidio académico", agregó.

El profesor Selçuk Candansayar, de la Universidad de Gazi, critica el despido del profesor de derecho constitucional Ibrahim Kaboglu, muy respetado, pero que había lanzado algunas críticas al Gobierno.

"¿Cómo se puede estigmatizar al profesor Kaboglu. Es uno de los profesores de derecho constitucional más respetados del país. ¿Dirán que es gülenista o del PKK (la milicia kurda)? Eso no puede convencer a nadie", dijo a Efe Candansayar.

Recientemente el profesor Kaboglu escribió artículos académicos y en los medios de comunicación subrayando que no se podía llevar a cabo un referéndum constitucional bajo el estado de emergencia en el que se encuentra Turquía desde el 20 de julio.

De los 2.935 profesores expulsados, 350 de ellos son académicos y docentes universitarios.

Con esta última purga, el número de profesores de primaria y secundaria expulsados asciende a 35.000.

Tras el golpe militar de 1980, unos 500 académicos fueron expulsados de las universidades.