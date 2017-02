Los vecinos desalojados por una explosión siguen sin poder volver a sus pisos

San Sebastián de los Reyes, 7 feb (EFE).- Los vecinos del edificio de San Sebastián de los Reyes en el que el domingo se registró una explosión todavía no han podido regresar a sus viviendas porque continúa abierta la investigación de Policía Científica.

Así lo han indicado a Efe fuentes municipales, que han agregado que los vecinos afectados pudieron entrar ayer a recoger algunas de sus pertenencias tras descartarse que el inmueble sufra daños estructurales, aunque todavía no han podido regresar de forma definitiva.

También han señalado que "siguen abiertas todas las líneas de la investigación" y que no se ha descartado ninguna opción porque "no han encontrado qué fue lo que pudo explotar", de forma que no se ha podido desarrollar un informe firme al respecto.

Mientras siga la investigación, han agregado, los inquilinos tendrán que permanecer fuera del bloque de viviendas.

Posteriormente comenzarán los trabajos de desescombro y adecuación porque, aunque no ha habido daños en la estructura de la construcción, "hace falta mucha limpieza y saneamiento", han concluido.