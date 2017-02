El Tenerife lleva casi veinte años sin ganar en Zorrilla al Valladolid

Santa Cruz de Tenerife, 7 feb (EFE).- El Tenerife no ha podido conseguir los tres puntos en los últimos once partidos que ha jugado en el José Zorrilla, donde el conjunto blanquiazul no gana al Valladolid desde marzo de 1997.

El balance en los antecedentes entre vallisoletanos y tinerfeños en territorio castellanoleonés, que se enfrentarán el domingo, favorece a los locales, con diecisiete triunfos, mientras que los insulares han ganado en cuatro ocasiones y nueve de los encuentros finalizaron con empate en el marcador.

Los treinta enfrentamientos entre ambos conjuntos se han encuadrado en Primera División (11), Segunda División (16), Tercera División (1) y Copa del Rey (2).

Los dos equipos se vieron las caras esta temporada en el José Zorrilla en el marco de la Copa del Rey. Entonces, el partido finalizó con empate a uno y, en el tiempo de la prórroga, los locales se llevaron el triunfo (3-1).

Mientras tanto, el último encuentro entre ambos contendientes en competición liguera fue en diciembre de 2015, en Segunda división, y finalizó con victoria local (4-1), gracias al doblete de Juan Villar y los goles de Óscar y Guzmán.

La anterior ocasión en la que los dos equipos, que se enfrentarán el próximo domingo en el José Zorrilla, se vieron las caras se produjo el curso 2014/2015, cuando los pucelanos lograron la victoria. Rueda y Timor marcaron para los locales de falta directa, mientras que el tanto blanquiazul lo marcó el mexicano Uli Dávila.

El último antecedente en Primera fue en la campaña 2009/2010, cuando el equipo vallisoletano desperdició una ventaja de tres goles en la última media hora de partido.

El internacional español Diego Costa, con un doblete, y Canobbio dieron ventaja al Real Valladolid aunque el Tenerife logró remontar en los treinta minutos finales gracias a los goles de Luna, Ángel y Nino.

Por su parte, en marzo de 1997 fue la última ocasión en la que el Tenerife logró los tres puntos en una visita al Real Valladolid, tras vencer gracias a los goles de Pinilla y Juanele (0-2).

Dos temporadas antes, el conjunto blanquiazul firmó su mejor actuación en el José Zorilla, tras vencer de forma holgada (1-4). El argentino Juan Antonio Pizzi fue el gran protagonista del choque con sus tres goles.

Las mayores goleadas a favor del Valladolid fueron en 1965 (5-1), 1991 (6-2), 1995 (3-0) y 2015 (4-1).

El Valladolid solamente se quedó sin marcar en cuatro de los veintisiete enfrentamientos, mientras que los insulares no vieron portería en diez de los precedentes.