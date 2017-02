Tabu: "Si no ganamos a Fuenlabrada la victoria del Palau no servirá de nada"

Bilbao, 7 feb (EFE).- Jonathan Tabu reconoció este martes que la victoria del pasado domingo frente al Barcelona ha sido "muy importante para la confianza" del RETAbet Bilbao Basket, pero matizó que si en la próxima no consiguen vencer al Montakit Fuenlabrada en Miribilla ese triunfo en el Palau "no servirá para nada".

"Ahora estamos mucho mejor después de un partido como el de Barcelona, en un sitio donde nadie había ganado (en Liga Endesa). Es un paso adelante, pero hay que ganar al Fuenlabrada", subrayó el jugador belga sobre la pista del Bilbao Arena antes del primer entrenamiento de la semana enfocado a ese choque del domingo.

Tabu señaló además que una de las claves de la mejoría del equipo en las últimas semanas es que "ahora todo el equipo está en la misma dirección" a la hora, sobre todo, de trabajar los sistemas defensivos en los entrenamientos. "Antes no todo el equipo entendía las cosas que debíamos hacer. Hemos hablado mucho para solucionar cosas y ahora estamos bien y todo el mundo hace lo que necesitamos para ganar y para mejorar", incidió.

A nivel personal, el base internacional admitió que en estos dos últimos partidos, en los que ha mejorado notablemente su hasta entonces gris aportación al equipo, se siente "mucho más cómodo" sobre la pista, tanto con sus compañeros como "con los sistemas".

"Carles (Durán) me trajo para ayudar al equipo y hacer cosas de jugador importante. Ahora pienso que lo estoy haciendo y he que seguir así. Creo que los tiros en el partido contra Zaragoza -hace dos jornadas- me dieron mucha confianza. El equipo me necesita porque cuando juego así el equipo está bien", explicó.

Con el RETAbet a una victoria de la octava plaza, Tabu considera que los 'play off' pueden ser un objetivo a largo plazo, aunque por ahora prefiere centrarse en metas más cercanas como los próximos partidos contra el Fuenlabrada y, ya después del parón de la Copa del Rey, el Manresa. "Tenemos que pensar en ganar cada partido. Primero al Fuenlabrada, que viene de ganar a Estudiantes y está muy bien. Vendrán a Bilbao a ganar porque también quieren un puesto en el 'play off'. Es un rival directo y hay que ganar. Tenemos que ganar especialmente en casa", concluyó.