S.Santamaría acusa a PDeCAT de usar el "comodín del procés" cuando es juzgado

Madrid, 7 feb (EFE).- La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado hoy a las fuerzas independentistas, en especial al PDeCAT, heredero de Convèrgencia, de usar "siempre el comodín del 'procés'" hasta cuando es "juzgado por desobediencia o por corrupción".

En la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar en el Senado, la vicepresidenta ha tenido que responder a dos preguntas sobre la situación que actualmente atraviesa Cataluña, donde la Generalitat mantiene su hoja de ruta hacia la independencia. Por dicha situación se ha declarado "preocupada".

Durante las últimas dos semanas la situación se ha encrespado: primero al conocerse que el Gobierno no descartaba "medidas coercitivas", incluido el precinto de los colegios que abran para la consulta de la segunda quincena de septiembre; y segundo, tras pasar ayer Artur Mas por el banquillo por un presunto delito de desobediencia.

Ha sido la posibilidad de precintar los colegios lo que ha llevado al PDeCAT a tratar de nuevo el camino hacia la independencia.

La vicepresidenta y ministra de Presidencia ha exigido a esta formación, que es la de Mas y la del actual president, Carles Puigdemont, que "no se haga la víctima cuando es responsable", y así, le ha recordado que "no ha sido el Gobierno ni la Justicia los que echaron a Mas" de la Generalitat, sino la CUP.

"Y aceptaron, como han aceptado perder el respeto a la ley, perder la moderación en Cataluña" y aceptar la deriva "radical" de la formación de Anna Gabriel.

A su juicio, además, es evidente que el Govern catalán descarta el diálogo porque parten de la premisa del "referéndum o referéndum", lo que anula cualquier negociación.

Pese a ello, el Ejecutivo de Mariano Rajoy seguirá practicando su "vocación" de diálogo y de arrastrar inversiones a Cataluña, porque ayudan a dar soluciones, y cumpliendo con sus obligaciones aunque "molesten" a los partidos independentistas.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que a los partidarios de la consulta inquieta que el Ejecutivo tenga voluntad de diálogo con "los catalanes", pero ello no obvia una premisa clara: el referéndum "no puede celebrarse y no se va celebrar", ha sentenciado.

El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha reprochado al Gobierno que haya "enterrado" la operación diálogo antes incluso de haberla practicado, y así, le ha advertido de que "lo que no logró la dictadura, no lo va a lograr ahora".

Según ha señalado, el Ejecutivo de Madrid no puede dar lecciones de cumplimiento de las leyes cuando incumple más de 30 sentencias del Constitucional y del Supremo.

En resumen, por tanto, ha manifestado que el pueblo catalán se siente "maltratado" y ha dicho "basta", ya que no le representa "un Gobierno que impone y no dialoga", y que recurre a "amenazas" para evitar el clamor democrático de la ciudadanía, que es referéndum "sí o sí" por la dignidad de Cataluña.