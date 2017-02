Queman por la noche dos coches del presidente del Pescara

Roma, 7 feb (EFE).- Dos coches del presidente del Pescara Calcio, club de la Primera División italiana, fueron quemados la pasada noche por personas aún no identificadas, según confirmó a Efe la Fiscalía de la ciudad de Abruzos.

El incidente se produjo en la madrugada de hoy en el jardín de la casa del presidente del club, Daniele Sebastiani.

El Pescara es el colista del campeonato y en los últimos días algunos aficionados radicales habían mostrado pancartas con insultos directos al presidente, y la última derrota sufrida contra el Lazio (2-6) incrementó aún más la tensión.

El acontecimiento generó indignación en el club y el técnico Massimo Oddo publicó un mensaje en su cuenta de Twitter mostrándose dolido por este tipo de agresiones.

"Cuando se superan los límites del deporte se cae en la tristeza más absoluta. Absurdo, Pescara no es esto", publicó Oddo.

También el entrenador del Juventus, Massimiliano Allegri, denunció con firmeza lo sucedido en Pescara.

"Lo que le ha pasado al presidente Sebastiani es algo que me ha sorprendido, nunca deberían pasar estas cosas. Ganar no es fácil y el momento del Pescara no es fácil", declaró en una rueda de prensa desde el centro deportivo de su equipo.

El Pescara es el único equipo de la Serie A italiana que todavía no ha conseguido ganar un partido en el campo (sólo ganó uno en agosto por decisión del juez deportivo por alineación indebida del Sassuolo).