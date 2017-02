Olga García: "El Barça es el que más está apostando por el fútbol femenino"

Barcelona, 7 feb (EFE).- La jugadora internacional del Barcelona, Olga García, ha asegurado que el Barça es el equipo de la Liga española que "más está apostando por el fútbol femenino", aunque conjuntos como el Atlético de Madrid, líder de la competición con cuatro puntos de ventaja sobre las azulgranas, "están creciendo" mucho.

"La apuesta pionera que ha hecho el Barça ha sido la parte que ha influido en que otros equipos quieran apostar por el fútbol femenino", ha asegurado la delantera en una entrevista con Efe.

El Barça fue el primer club de Primera División que dio el paso de profesionalizar la sección femenina de fútbol la temporada 2015-16: "Para Josep Maria Bartomeu y Jordi Mestres, el fútbol femenino siempre ha sido la primera prioridad. Así ha sido, porque estamos creciendo".

"Han hecho una apuesta muy grande por nosotras. Hemos crecido a nivel de infraestructura, de material, de horarios, de cosas que antes no teníamos", ha afirmado García, que ha destacado el papel de su entrenador, Xavi Llorens, como una de las principales piezas de este crecimiento.

Haciendo honor al año olímpico en el que nació, Olga García (Dosrius, 1992) tenía claro desde los tres años que, de entre todos los deportes que dominaba, quería ser futbolista, y hacerlo en el equipo de su vida.

García es de las únicas jugadoras del primer equipo 'de la cantera', con un total de 13 temporadas en el club: "He tenido suerte, pero también me lo he 'currado', no me han regalado nada para llegar a la elite de este deporte", ha asegurado la jugadora, tras renovar su patrocinio con 'Herbalife'.

Después de pasar dos temporadas en el Levante, en busca de minutos y formación, García regresó al Barça en verano de 2015, etapa que define como "una de las mejores cosas que pude hacer, ya que adquieres un nivel de madurez al estar lejos de mis padres".

"Volver ha sido una de las vueltas más esperadas porque estoy jugando, estoy marcando goles y soy importante. Además estoy yendo a todas las convocatorias de la selección española, y esto es algo que no regala nadie", ha insistido la delantera azulgrana.

A cuatro puntos del Atlético de Madrid, pero con casi toda la segunda vuelta por delante, la barcelonista ha afirmado que "todavía nos tenemos que enfrentar a grandes rivales, y pueden pasar mil cosas", y que este nivel de competitividad es una muestra de como "el fútbol femenino está creciendo".

El equipo de Llorens ha ganado las últimas cuatro Ligas, "objetivo principal" de este año, aunque es el tercer año consecutivo que llegan a cuartos de la competición europea: "La Champions es como el premio a toda esta apuesta, y lo estamos devolviendo al club llegando a cuartos".

"Este año el equipo está capacitado para dar un pasito más, pero nos enfrentamos a equipos que ya son del panorama mundial muy buenas, y todo puede pasar", ha añadido García.

Haciendo referencia al primer equipo del Barça, García ha afirmado que "la única diferencia es que hace tantos años que les están dando tanta visibilidad, que ahora nosotras estamos empezando este proceso, salvando las distancias".

Con una especial relación de amistad con Sergi Roberto - los dos de la cantera y con el 20 en la espalda -, y también con Andrés Iniesta, con el que estudió INEFC en la universidad, la jugadora ha asegurado tener un trato "cordial" con todo el equipo: "No hay ningún problema. Muchas veces nos dicen: "¡Os hemos visto en la Champions!"".

"El fútbol femenino en España ha evolucionado. Antes era inviable que la gente en casa pudiera ver partidos de la Liga femenina", ha apuntado la jugadora de Dosrius.

"El diario 'Sport' fue el primer medio que nos dedicó una portada. Cuando apareces tú en portada, en vez Messi y Neymar, hace que la gente se acuerde que hoy también juega el Barça en el Miniestadi. La gente lee los titulares, por eso hace falta que también otros medios apuesten por portadas sobre el fútbol femenino", ha reflexionado.

En la Liga el Barça juega en el campo Nº 7 de la Ciudad Deportiva, y en Champions lo hace en el Miniestadi, donde ha llegado a congregar a 9.000 asistentes, superando las cifras del Barça B.

"Los clubes están apostando para abrir sus campos también para la Liga, no solo partidos importantes de otras competiciones", ha asegurado.

"Han abierto San Mamés, el Nuevo Colombino, hemos jugado en el Calderón. Los chicos juegan cada día, pero para nosotras es una ilusión", ha añadido.

Asimismo, García ha confesado que jugar un Barça-Madrid sería "un sueño", y aunque ha asegurado que sería "el momento de auge en el fútbol femenino, no depende de nosotras jugarlo". "El Madrid tendrá sus motivos, no sé si querrán hacerlo o no", ha insistido.

"Cuando hayan pasado diez años, las niñas que vengan detrás disfrutarán todavía mucho más de lo que nosotras estamos empezando a hacer a día de hoy. Tengo 24 años, ¡espero que con 34 siga disfrutando de esto!", ha concluido.