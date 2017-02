Liberbank Ciudad Encantada y Fraikin Granollers se juegan el cuarto puesto

Cuenca, 7 feb (EFE). El polideportivo El Sargal de Cuenca acogerá este miércoles un encuentro de la liga Loterías Asobal entre el Liberbank Ciudad Encantada y el Fraikin BM. Granollers, en el que se dirimirá cual de los dos conjuntos ocupan el cuarto puesto en la tabla clasificatoria.

Este era un objetivo deportivo impensable para el conjunto conquense hace unas jornadas, pero al que ha llegado por los merecimientos deportivos que le otorgan el haber conseguido cinco victorias consecutivas, la última el pasado sábado en su visita al Bada Huesca.

La trayectoria del conjunto conquense es sorprendente si se tienen en cuenta las bajas con las que cuenta, algunas de larga duración como las de Rafa López y Nacor Medina, además de las circunstanciales de Agustín Vidal, Pablo Vainstein y David Medina.

De todos ellos, solo el argentino Vidal pudo disputar el pasado domingo unos minutos en Huesca, sin haber realizado entrenamiento alguno con su equipo desde hace dos meses.

A pesar de estas circunstancias, la marcha positiva del conjunto conquense lo ha situado compartiendo cuarto puesto en la tabla con el equipo vallesano.

Al respecto, el entrenador del Liberbank, Lidio Jiménez, ha comentado: "Hace unos meses me dicen que lucho por el cuarto puesto ante el Granollers y no me lo habría creído. Sabemos el equipo que tenemos, pero lo complicado es que por culpa de las lesiones nunca hemos tenido el equipo al completo y ni siquiera hemos podido entrenar bien".

"Este partido es para disfrutarlo, sabemos cómo estamos, pero si lo hacemos bien podemos poner en dificultad al Granollers", ha apuntado el técnico conquense, que ha añadido: "Luchar por el cuarto puesto en este encuentro es un premio por lo bien que lo hemos hecho en los últimos partidos".

"Pero nosotros no podemos dejar de soñar aunque sabemos la calidad del Granollers y el que saben lo que se juegan. Pienso que no vendrán despistados, todo lo contrario, y que saldrán a por el partido desde el pitido inicial", ha destacado.

A su juicio, la clave estará en "no dejarles que jueguen rápido". "Ese balonmano, en estos momentos, no nos interesa con las bajas que tenemos. Tenemos que ir a un marcador con pocos goles", ha advertido.

Para este encuentro, el Liberbank Ciudad Encantada tiene las bajas de Vainstein, con problemas en un ligamento de su rodilla derecha, y de David Mendoza, con ataque de ciática. Será el debut ante su afición de Nico López, el fichaje del conjunto conquense en el paréntesis navideño.