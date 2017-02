Kravtsov: "Queremos el factor cancha en todas las eliminatorias"

Valencia, 7 feb (EFE).- Slava Kravtsov, pívot del Valencia Basket, aseguró que, pese a tener garantizado el primer puesto del grupo en la segunda fase de la Eurocopa, su equipo afronta el choque de mañana en la pista del Alba Berlín motivado para conseguir un triunfo que le podría asegurar el factor pista en semifinales e incluso en la final.

"Para nosotros es muy importante tratar de conseguir el primer puesto del 'ránking', ser los mejores del 'Top16' y asegurar el factor cancha a favor en todas las eliminatorias de la Eurocup", destacó el ucraniano en declaraciones facilitadas por el club.

Kravtsov se mostró convencido de que aunque esté ya eliminado, el Alba no se lo pondrá fácil. "No espero que salga relajado, ellos no se van a rendir y seguro que va a ser un partido complicado para nosotros aunque ellos no tengan opciones de clasificación. Somos conscientes de ello y estamos preparados", señaló.

"Es su último partido de competición europea en casa y seguro que van a tratar de dar su mejor versión posible delante de su público", añadió.

El ucraniano explicó que al no haber tenido partido de la ACB el pasado fin de semana han aprovechado para "corregir y mejorar algunos de los errores" que han cometido "en el pasado"

"Como es habitual, desde el lunes estamos ya viendo vídeos del rival y centrados en el partido ante el Alba", añadió.

En la última jornada de la segunda fase se decidirá también si el rival del Valencia en cuartos de final es el Khimki Moscow Region o el Bayern de Munich.

"Los dos son realmente muy buenos. Es verdad que todavía no conocemos cuál va a ser nuestro rival aunque hay un porcentaje más alto de que puede ser el Khimki pero eso aún puede cambiar. Pero los dos son grandes equipos y están jugando muy bien, nos va a tocar un rival muy duro en cualquiera de los casos", advirtió.