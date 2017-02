Juez pide a Hacienda datos de posible blanqueo de Jordi Pujol hijo en Croacia

Madrid, 7 feb (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha pedido a la Agencia Tributaria que analice las inversiones de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat, de su exmujer y de varios socios en una sociedad croata para determinar su origen y si tributaron en España por las plusvalías obtenidas.

De la Mata, que investiga la fortuna de la familia Pujol, ha dictado un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que plantea que los capitales enviados a Croacia ascenderían a nueve millones de euros.

El juez solicita esas indagaciones de la Agencia Tributaria a partir de un informe policial sobre posible blanqueo de capitales de Jordi Pujol hijo, su exmujer Mercé Gironés y otras cuatro personas -José María H.S., Luis B.S., María C.I.R. y Carmen M.Q.-.

El juez considera "pertinentes, necesarias y proporcionadas" las nuevas investigaciones solicitadas por la Policía para profundizar en las pesquisas sobre la sociedad inmobiliaria Croatagna, en la empresa Kvadrat Grandja y en la mercantil Kvadrat Doo, considerada también una sociedad instrumental.

El informe policial señala que Jordi Pujol Ferrusola, Gironés y tres de esas personas adquirieron en febrero de 2009 la sociedad croata Kvadrat Grandja, en la que se dedicaron a inyectar capitales que -sospecha- podrían ser parte de una operación de blanqueo.

Detalla que Luis B.S. y María C.I. hicieron cuatro aportaciones de capital por importe de 710.000 euros, de los que sólo procederían de España 210.000 euros. En enero de 2004 firmaron un compromiso de aportar un millón de euros del que sólo recuperaron 632.000 euros.

Carmen M.Q. habría ordenado un préstamo de socio por 710.000 euros a la sociedad pese a no ser socia. Y figura de prestamista por importe de un millón de euros cuando la cantidad devuelta sería "sustancialmente" inferior.

El informe policial detalla que, entre tanto, las fluctuaciones financieras de Jordi Pujol hijo y de Mercé Gironés "reproducen las características anteriores".

Otras operaciones que han despertado las sospechas de los investigadores son las aportaciones de la sociedad Angel Business & Financial Corp. Ltd. por importe de 1,6 millones de euros y movimientos financieros subsiguientes por 1.749.905 euros. Es decir, que una sociedad que no es socia de Kvadrat Grandja es la que más dinero aporta.

La cuestión -añade el juez- es que hay "elementos" que permiten vincular aquella sociedad a Robert Ribes, amigo y socio del hijo mayor de los Pujol en diferentes negocios.

Según el magistrado, hay "relaciones" establecidas entre esos movimientos financieros y los producidos en la cuenta de Jordi Pujol Ferrusola en Andorra, donde la familia Pujol-Ferrusola ocultó dinero de procedencia dudosa y que ellos atribuyen a una herencia.