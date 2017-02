Graveyard y King's X completan el cartel del Azkena Rock de Vitoria

Vitoria, 7 feb (EFE).- Los suecos Graveyard y la banda estadounidense King's X completan el cartel de la XVI edición del Azkena Rock Festival que se celebrará los días 23 y 24 de junio en Vitoria.

Los organizadores del festival han dado a conocer hoy en una nota de prensa los últimos grupos que actuarán este año en el Azkena Rock.

Los suecos Graveyard regresan al Azkena después de que en 2012 ofrecieran en Vitoria el "mejor concierto" de ese año, según la organización. En esta edición presentarán su último trabajo, "Innocence & Decadence".

King's X, con 15 álbumes grabados, llevan en activo desde principios de los años 80 del pasado siglo y la banda se caracteriza por su combinación de rock, metal y toques de soul.

Estas dos incorporaciones se suman a las ya anunciadas de Chris Isaak, John Fogerty, Cheap Trick, The Cult, Michael Kiwanuka, Thunder, Hellsingland Underground, The Godfathers, The Dead Daisies, The Shelters, Buck & Evans, Wyoming y los Insolventes, SCR y Los Mambo Jambo.

Completan el cartel The Hellacopters, Union Carbide Productions, Loquillo, The Meteors, Tygers of Pan Tang, Bloodlights, Inglorious, Pat Capocci, Crank County Daredevils, The Soulbreaker Company y Fetitxe.