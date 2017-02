David Navarro: "Mi sueño es ascender algún día a Primera con el Alcorcón"

Alcorcón , 7 feb .- David Navarro, central valenciano del Alcorcón, declaró que, aunque el objetivo actual del equipo es "sin duda la permanencia", tiene el "sueño de ascender algún día" a Primera con el conjunto alfarero.

A sus 36 años David Navarro ha iniciado esta temporada una nueva etapa futbolística en las filas del Alcorcón procedente del Levante.

"Quería volver a disfrutar del fútbol en un equipo familiar, similar al Levante y que además en los últimos años está luchando por logros importantes", dijo el futbolista valenciano, que habló sobre los objetivos del equipo.

"Sin duda la permanencia. Es cierto que hay mucha igualdad en la categoría y que tan pronto estás arriba o abajo según victorias o derrotas que enlaces, pero ahora mismo debemos ser realistas e ir paso a paso", confesó.

"Yo vine también porque se me presentó un proyecto ambicioso para luchar por objetivos importantes y si no puede ser esta temporada, trataremos de que sea la próxima. Ahora mismo es verdad que hemos mejorado muchísimo. Ganar en Copa al Espanyol y al Córdoba fuera de casa nos vino muy bien para saber que somos capaces de remontar y ganar fuera", declaró.

El veterano jugador valenciano, que contabiliza 254 partidos en Primera a lo largo de su carrera, aseguró que se siente "muy contento y muy ilusionado" en Alcorcón.

"La gente me ha recibido muy bien y hay un gran ambiente tanto en el vestuario como en el club. Aunque parezca mentira, cada día estoy más ilusionado, con ganas de que llegue el día de partido y estoy muy bien físicamente tras los dos primeros meses que me costó recuperar por la lesión y por empezar más tarde", destacó Navarro, en una entrevista en la web del club.

"Siento el gusanillo como si fuera el primer día y seguiré hasta que lo mantenga y las piernas me acompañen. Yo creo que veo el final y hay que aprovechar antes de que esto se acabe. El día que no sea así, lo dejaré porque no me voy a arrastrar en los campos de fútbol", concluyó.