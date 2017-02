La CNMV avisa de que OPV Advisor no puede prestar servicios de inversión

Madrid, 7 feb (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre OPV Advisor Ltd y la web www.opv-advisor.com, con sede en Barcelona, ya que no figura inscrita en sus registros y, por tanto, no está autorizada para prestar servicios de inversión.

Fundada en el año 2000, OPV Advisor se presenta en su propia web como una consultoría financiera dedicada a suministrar información a medida y a ofrecer servicios confidenciales para personas de alto patrimonio, incluyendo consultoría de inversión.

Sin embargo, la CNMV ha alertado de que no puede prestar servicios de inversión, un aviso que recoge en el apartado de "advertencias al público" de su página de internet, www.cnmv.es, con el objetivo de mejorar la protección a los inversores ante la creciente internacionalización de los mercados de valores. EFECOM