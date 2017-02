Cedro inicia contactos para empezar a cobrar a agregadores la "tasa Google"

Madrid, 7 feb (EFE).- El Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) ha iniciado una "ronda de conversaciones" con algunos agregadores de noticias con el fin de empezar a cobrar la compensación a editores conocida como "tasa Google", recogida en la Ley de Propiedad Intelectual.

Fuentes de Cedro han explicado a Efefuturo que la entidad de gestión está "en conversaciones" con ciertos agregadores para "empezar a hacer efectiva la compensación", una información que adelantó hoy el diario digital "El Confidencial".

Pese a que Cedro estableció el pasado julio la tarifa de "compensación" a los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos (5 céntimos por usuario activo y día), hasta la fecha la entidad de gestión no ha cobrado a ningún agregador.

Las fuentes de Cedro consultadas por EFE no han explicitado de qué agregadores se trata, la naturaleza de estas "primeras conversaciones" ni qué horizonte temporal manejan para empezar a cobrar la compensación.

Con quien no se ha puesto en contacto la entidad, sin embargo, es con el agregador de noticias español Menéame, ha informado a EFEfuturo su consejero delegado, Daniel Seijo, quien espera que Cedro no empiece a cobrar esas tarifas porque supondría la desaparición de la plataforma.

Con 139.000 usuarios diarios únicos, Menéame tendría que abonar más de 2,5 millones de euros cada año, una cantidad a la que no podría hacer frente porque sus ingresos anuales son de 125.000 euros, ha precisado Seijo.

"Que Menéame desaparezca no beneficia a los medios de comunicación. (...) Generamos un valor a los medios, no un perjuicio. No les restamos tráfico, sino que les sumamos tráfico", ha defendido el responsable de la plataforma.

Seijo ha matizado que la ley "es tan ambigua" que aún no se sabe a qué servicios afectará, ni siquiera si Menéame tendrá que pagar esa tasa de compensación.

"Será Cedro quien tenga que decidir a quién se le aplica. No sé si han hablado con Twitter o Facebook, pero Twitter y Facebook también distribuyen noticias con fragmentos no significativos. Es muy interpretable que nosotros estemos ahí y Twitter y Facebook no lo estén", ha dicho.

El apartado 2 del artículo 32 del vigente texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en vigor desde el 1 de enero de 2015, contempla que los editores de información reciban una compensación económica irrenunciable por parte de agregadores y buscadores de internet cuando se usen fragmentos de sus contenidos.

La reforma de la Ley, a la que se opusieron compañías tecnológicas y parte de los medios españoles nativos de internet pero que contó con el apoyo de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), motivó en su momento el cierre del agregador de noticias Google News en España.

El grupo parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea registró el pasado mes de enero una proposición de ley para derogar el artículo 32.2 de la citada ley.

"Si todos los partidos políticos están de acuerdo en impulsar el modelo de 'start-ups', y saben que el modelo de economía digital es el que tiene futuro, no tiene sentido decir eso y a la vez estar haciendo leyes que suponen veinte veces la facturación de una 'start-up'", se ha quejado Seijo.