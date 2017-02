Cataluña asume que necesitaría ayuda de las empresas para gestionar el IRPF

Barcelona, 7 feb (EFECOM).- La Generalitat de Cataluña asume que, en el caso de que tuviera en un futuro competencias para recaudar y gestionar al completo el IRPF, necesitaría de la colaboración de las empresas para poderlas llevar a cabo.

El secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, en un encuentro con periodistas, ha querido dejar claro que "la Generalitat no construirá una base de datos para recaudar el IRPF, porque no podemos, no tenemos competencias".

No obstante, preguntado por cuándo se entenderá que la Generalitat ya dispone de estas competencias, ha asegurado que ello dependerá de lo que les mande el Parlamento catalán, y ha subrayado que el proceso político que vive Cataluña "supera la lógica tributaria".

Con el fin de zanjar la polémica desencadenada por el exsenador de ERC Santi Vidal, que aseguró que la Generalitat había obtenido de forma ilegal datos fiscales de los catalanes, Salvadó ha remarcado que la Generalitat no ha hecho ninguna actividad ilegal.

Hasta el momento, ha explicado Salvadó, la Generalitat se ha limitado a cribar información duplicada o errónea de sus bases de datos, conformadas a partir de los impuestos que ha gestionado en los últimos treinta años, los cedidos y los propios.

Ese proceso de cribado, llevado a cabo en los últimos meses, permitirá disponer de información más fiable para cumplir con las competencias fiscales que tiene asignadas.

Sin embargo, la Generalitat ha encargado a varias empresas privadas un nuevo sistema informático, denominado e-SPRIU, que si bien aún no dispone de su primera versión operativa, sí se espera que se ponga en marcha el 1 de julio.

Tal como avanzó Salvadó la semana pasada, la Generalitat introducirá en ese sistema los nuevos impuestos que están en tramitación en el Parlament, empezando por el impuesto de bebidas azucaradas.

Salvadó ha admitido que este nuevo programa podría incorporar, si fuera necesario en el futuro, un módulo para recaudar el IRPF y que luego se podría ir trabajando en una estructura más compleja.

Tras dejar claro que la Generalitat "no hará nada para lo que no tenga competencias", Salvadó ha dado por supuesto que cualquier administración tributaria, tanto la catalana como la de cualquier país, necesita de la colaboración de las empresas para gestionar el IRPF, y ha dicho que lo mismo sucede con el IVA o el Impuesto de Sociedades.

"Los datos fiscales de los contribuyentes los tienen las empresas, que son las que mensualmente pagan el IRPF", ha comentado Salvadó, que ha recordado que la administración tributaria, en este caso la estatal, dispone de un histórico de datos que le permite luego hacer la labor de inspección fiscal, pero que solo una empresa sabe si le ha subido o no el sueldo a un trabajador y calcula cuánto le debe retener por el IRPF.

"Cómo la empresa decide si paga a una administración o a otra", se ha preguntado Salvadó, y ha concluido que esto forma parte del terreno político, al tiempo que se ha mostrado convencido de que si los catalanes se pronuncian en referéndum por la independencia, el Estado respetará el resultado.

Preguntado por si también se requeriría la colaboración de los bancos en materia fiscal, Salvadó ha admitido el peso que tienen los bancos en este ámbito, pero también ha recordado que en los últimos años han aflorado infinidad de métodos alternativos a la banca para canalizar pagos.