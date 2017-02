El BBVA crea un centro de Educación y Capacidades Financieras

Madrid, 7 feb (EFECOM).- El BBVA ha lanzado un Centro para la Educación y Capacidades Financieras, una plataforma online que incluye una selección de publicaciones en el ámbito de la educación, así como un catálogo e iniciativas promovidas por organizaciones de referencia en el sector.

Según ha informado la entidad bancaria en un comunicado, la plataforma www.bbvaedufin.com incluye contenidos sobre inclusión financiera, la importancia del desarrollo de capacidades financieras en edades tempranas, la identificación de momentos idóneos para el aprendizaje de las mismas, la relación entre salud y gestión de las finanzas o la relevancia del conocimiento financiero en el mundo del emprendedor.

Asimismo, el Centro para la Educación y Capacidades Financieras del BBVA pretende servir de espacio de discusión sobre asuntos de educación y capacitación financiera.

Otros de los ámbitos de actividad del centro serán la interacción entre el mundo financiero y el digital, así como la capacidad para manejar productos y servicios financieros.

Entre las prioridades en las líneas de investigación que el centro quiere promover, están la creación de soluciones formativas, el universo "fintech" (empresas tecnofinancieras), la aplicación de ciencias del comportamiento o la inteligencia artificial.

En esta iniciativa BBVA está acompañado de instituciones como el Banco Mundial, el Institute of International Finance (IIF), la Asociación Bancaria Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría General Iberoamericana, Global Financial Literacy Center (GFLEC) y el Centre for Financial Inclusion, además de por entidades del sector público, asociaciones sectoriales, de consumidores y ONG, que forman parte del Consejo Asesor.