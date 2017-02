Barcelona ve "tomadura de pelo" límite de un anuncio por anfitrión de Airbnb

Barcelona, 7 feb (EFECOM).- El concejal de Empresa y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Agustí Colom, ha calificado de "tomadura de pelo" la propuesta hecha hoy por Airbnb limitar a un solo anuncio por anfitrión y ha afirmado que "no cesaremos hasta que consigamos que no haya ningún piso turístico ilegal en la ciudad".

La plataforma de alquiler de alojamientos entre particulares Airbnb limitará a uno el número de anuncios por anfitrión particular de casa o apartamento entero en Ciutat Vella, en el centro de la Ciudad Condal, y obligará a identificarse como tales a los profesionales que tengan más de un anuncio.

En declaraciones a los periodistas, Colom ha apelado a la plataforma de alquiler turístico a eliminar de la web todos los anuncios de viviendas turísticas de Barcelona que no tienen licencia.

El concejal ha manifestado que los responsables de Airbnb "se equivocan una vez más", ha remarcado que "el único acuerdo posible con Airbnb es que esta plataforma cumpla la normativa, que en nuestra ciudad es muy clara", y ha explicado que el proceso de sanción a la plataforma emprendido por el consistorio continúa su curso.

Colom ha considerado irrelevante que se limite cuantitativamente el número de propietarios que tienen una vivienda o más y ha insistido en que "nosotros no podemos permitir ni uno ni 25 apartamentos ilegales".

Colom ha comunicado que "este anuncio no nos llega por sorpresa", pero "no es claro y aporta confusión" a un proceso en el que "el único principio básico para el ayuntamiento es que no se puede publicitar ningún piso sin licencia".