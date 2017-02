Angelici no se arrepiente de diálogos que evidencian su influencia en la AFA

Buenos Aires, 7 feb (EFE).- El presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici, aseguró este martes que no se arrepiente de los diálogos telefónicos divulgados por la prensa que evidencian su enorme influencia en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Estoy para defender los intereses del club", manifestó el directivo en una conferencia de prensa.

El poder de Angelici en la AFA se infiere de dos audios grabados en enero de 2015, antes de un partido contra Vélez Sarsfield por una plaza en la Copa Libertadores, y que fueron divulgados el lunes por el programa 'No todo pasa', de TyC Sports.

Para el directivo, los hechos denunciados no son graves.

"Es lo que ocurrió. El socio de Boca me votó para defender sus derechos. No pedí que perjudiquen a otro club. ¿Si lo volvería a hacer? Si veo que nos perjudican, sí. Como hincha del club estaría orgulloso del presidente de Boca", manifestó.

"No se me ocurrió dar un paso al costado", expresó al ser consultado por la repercusión de sus diálogos.

En el primero audio, el presidente de Boca Juniors habla con Luis Segura, por entonces presidente de la AFA, y en el segundo con Fernando Mitjans, miembro del Tribunal de Disciplina.

A Segura, Angelici le pide: "Hablá vos directamente con el pibe este, Delfino, decile que se equivoque lo menos posible, que Boca se está jugando mucho".

Su interlocutor le responde: "No tengas dudas que para ese partido el hincha número uno de Boca soy yo". Segura matizó hoy sus palabras en el programa de TyC Sports. "Lo de que era hincha de Boca lo dije en broma", dijo.

En la otra grabación divulgada, el presidente del club xeneize pide al entonces encargado del Tribunal de Disciplina sanciones leves para dos defensores, Leandro Marín y Cristian Erbes, para que puedan formar en el crucial partido contra Vélez.

"Necesito pedirte un favor. Que hablés con los muchachos del Tribunal que a los dos que echaron ayer no les den más de dos. Los necesito para jugar contra Vélez", se le escucha pedir a Mitjans.

Coincidencia o no, Marín y Erbes jugaron el partido que clasificó a Boca a esa Libertadores.

"Lo que hice está mal, pero en el fútbol argentino es habitual. ¿Si me arrepiento? Está mal como aparece. Cuando uno llega a una final, todos los presidentes se preocupan por los árbitros. Todos quieren a los más idóneos. No hay que llamar, pero no me arrepiento de defender los intereses del club. Mi único compromiso es con la gente de Boca", puntualizó hoy el polémico directivo.

Armando Pérez, presidente de la junta normalizadora de la AFA, reveló hoy en diálogo con Fox Sports que "todos los presidentes de los clubes piden permanentemente cosas".

"Igualmente, tiene que renunciar todo el Tribunal de Disciplina. Si yo fuese Mitjans no me quedaría otra que renunciar", aseveró el máximo directivo del fútbol argentino.