El PP recalca que a Mas se le juzga por incumplir la ley, no por sus ideas

Madrid, 5 feb (EFE).- El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha recalcado hoy que el expresidente de la Generalitat Artur Mas es juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por incumplir la ley, no por sus ideas.

Casado ha comparecido en conferencia de prensa en la sede del PP tras la reunión del Comité de Dirección del partido presidida por Mariano Rajoy en la que se ha hablado del inicio del juicio a Mas y a sus exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau.

"Hoy se juzga a un dirigente político por haber desobedecido la decisión del Tribunal Constitucional, y tenemos que recordar que nadie está por encima de la ley y no hay ninguna ideología que justifique su incumplimiento", ha recalcado.

El dirigente del PP ha precisado que la misma ley que ampara el derecho de manifestación que ha permitido hoy acompañar a Mas al TSJC es la que ampara la actuación independiente de la Justicia contra Mas y sus dos exconsejeras.

Para el PP, esa manifestación "ha sido sobre todo de cargos públicos, ya que la Cataluña real a esa hora estaba trabajando".

También ha reiterado la crítica a la "irresponsabilidad" de dirigentes de la Generalitat que habían instado a los funcionarios a librar en la jornada de hoy para mostrar su apoyo a Mas.

Casado ha señalado que en España no se juzga a nadie por sus ideas políticas, sino que se juzga a las personas que incumplen la ley, y que la democracia sin ley no es democracia.

Por ello, considera que de nada sirven "los discursos o soflamas que intentan manipular una evidencia, que la democracia no existiría sin el imperio de la ley".

En ese contexto, ha considerado que el proceso secesionista que se pretende en Cataluña no conduce a nada, no avanza, "va inflando la misma burbuja y no tiene eco ni apoyo internacional", y existe "una sensación de fin de ciclo".

Frente a esa actitud, ha garantizado que el PP va a seguir tendiendo la mano al diálogo con la sociedad catalana y apoyando las inversiones del Estado en Cataluña

"El Gobierno de España -ha añadido- quiere hablar y va a Cataluña a inaugurar infraestructuras (...) y lo que no vamos a tolerar es que se diga lo contrario, que hay un agravio que no hay, como tampoco es cierto eso de que España roba a Cataluña".

En contra de esa aseveración, ha señalado: "Probablemente, con las informaciones que hemos visto en los últimos días, quien robaba a Cataluña era Convergencia, y lo que tendrán que hacer es dar explicaciones de lo que ha pasado durante décadas en vez de seguir buscando enemigos imaginarios".

Preguntado por la opinión de la dirigente del PSC Nuria Parlon de que es un "despropósito" juzgar a Mas por una consulta que no ha tenido consecuencias, Casado ha dicho que el despropósito es poner en duda la actuación de los tribunales y lo que es "una flagrante ilegalidad".

Pero ha contrastado esa opinión con la del líder del PSC, Miquel Iceta, que ha dicho que está en la línea de lo expresado por los dirigentes del PP y Ciudadanos de Cataluña.

No obstante, ha aprovechado para hacer una llamada a otros partidos como Podemos y, en concreto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para que estén al lado de la legalidad.