Popovic: "Me gustaría ganar al Gran Canaria y batir el récord en cuartos"

Madrid, 6 feb (EFE).- El escolta croata del Montakit Fuenlabrada Marko Popovic, que está a 15 puntos de lograr el récord de puntos anotados en la historia de la Eurocopa, aseguró que le gustaría ganar al Herbalife Gran Canaria este miércoles para pasar a cuartos de final y "batir el récord" en esa fase del torneo.

"Lo más importante es que estamos luchando por los cuartos de final y si ganamos en Gran Canaria pasaremos. No cambiaría el récord por una gran victoria como esa si me lo preguntaran. Me gustaría ganar el partido y batir el récord en cuartos de final", aseguró Popovic en declaraciones a la web de la Eurocopa.

El veterano escolta croata reconoció que superar los 1.187 en 75 partidos del estadounidense Mire Chatman -Popovic lleva 1.173 en 84 encuentros- es algo que le motiva, pero no es su prioridad número uno.

"Si fuera mi prioridad, no hubiera decidido jugar en Fuenlabrada, hubiera escogido otro equipo de Eurocopa para obtener ese objetivo, pero ahora que estoy aquí y estoy cerca, está claro que quiero hacerlo", afirmó

"El récord de anotación significa mucho para mí, pero he ganado dos veces esta competición y ese es un logro mucho mayor", añadió.

Sobre el partido del miércoles en el Gran Canaria Arena, Popovic reconoció que tuvieron una derrota "muy dura" en su última visita en la Liga Endesa (111-60) y tienen que prepararse "muy bien", ser agresivos y llegar a los minutos finales liderando el marcador o cercanos al conjunto grancanario.

"Tenemos que igualar su energía, parar sus cambios rápidos y conseguir lo que hemos trabajado en la preparación del partido. Sabemos que tienen jugadores con experiencia y que juegan ante su afición, que no es un viaje fácil pero como siempre, si tenemos la oportunidad, iremos a por ello para ganar el partido", explicó.

El exterior balcánico tiene dos Eurocopas en su palmarés, ambas con equipos rusos, una con el Unics Kazan en 2011 y otra con el Khimki en 2015, precisamente en la final contra el Gran Canaria.

"Tenía diferentes funciones en esos equipos. En Unics era uno de los jugadores importantes, con mucho tiempo en pista y en el quinteto inicial; en el Khimki era el suplente de Tyrece Rice. Eran roles diferentes pero la alegría de ganar un título es la misma. Una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi carrera es a adaptarme, poner mi ego a un lado y sacrificarme por el equipo, y es lo que hice en el Khimki", relató.

Popovic también comentó el cambio de juego que supone para el Fuenlabrada la llegada del pívot brasileño Rafael Hettsheimeir en lugar del senegalés Moussa Diagne, dos jugadores "casi opuestos", lo que les va a dar diferentes armas con el brasileño a las que tenían antes con el africano.

"Él puede abrir la pista ya que tira bien desde fuera. Especialmente para los exteriores, eso nos va a dar más espacio para penetrar y sacar balones fuera. Es opuesto a Moussa, que es un jugador más intimidador y defensivo. Rafa tiene un cuerpo grande, puede jugar en poste bajo y tiene buena mano. Necesita unas semanas para adaptarse a nuestros sistemas y estar cómodo", explicó.