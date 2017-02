Mechaal anuncia que el TAS le concede la cautelar y que competirá en Sabadell

Madrid, 6 feb (EFE).- Adel Mechaal, subcampeón de Europa de 5.000 metros, ha anunciado este lunes que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le ha concedido la suspensión cautelar de la sanción que le impuso la Agencia Española Antidopaje (AEPSAD) por tres controles fallidos y que competirá este martes mismo en la reunión en pista cubierta de Sabadell.

"Para general conocimiento se informa que el 6 de febrero el TAS ha acordado suspender cautelarmente la resolución de la AEPSAD de 16 de enero de 2017 por la que se suspendía a Adel Mechaal por una infracción relacionada con supuestos controles fallidos", explica el atleta en un comunicado.

Según el interesado, el TAS ha estimado la medida cautelar solicitada por Mechaal, "pese a que la AEPSAD se había opuesto expresamente a su concesión".

Mechaal anuncia que a partir del 7 de febrero participará en las competiciones que tenía programadas, "a la espera y en el convencimiento de que el TAS resolverá finalmente el expediente de forma favorable a los intereses del atleta".

Mechaal había sido suspendido hasta diciembre próximo por la Agencia Española Antidopaje por tres controles de dopaje fallidos en el plazo de doce meses.

El caso, que a punto estuvo de impedirle competir en los Juegos Olímpicos de Río 2016 -llegó a Brasil varios días después que el resto del equipo por este motivo- ha registrado diversas vicisitudes, con dos levantamientos cautelares de la sanción, la primera por parte de la IAAF y ahora por el TAS.

El expediente, según explicó el propio atleta cuando recibió la primera cautelar, está relacionado "exclusivamente con la supuesta existencia de controles fallidos" y fue incoado, a petición de la IAAF, 24 de octubre pasado por la AEPSAD.

Hasta el 7 de diciembre de 2016 no se le notificó ninguna suspensión cautelar por parte de la IAAF ni de la AEPSAD; "y ello pese a que el último de los supuestos controles fallidos dataría del mes de julio de 2016 (siendo los anteriores supuestamente acontecidos en los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016)", señalaba.

"No se me puede imputar la comisión de tres controles fallidos en el plazo de doce meses, de conformidad con la normativa antidopaje que resulta de aplicación. Buena prueba de ello es que la IAAF -en comunicación de 2 de agosto de 2016- me informó que el control fallido del 16 de julio de 2016 era el primero por mi parte cometido", argumentó entonces Mechaal.

Mechaal no había podido justificar tres faltas en el sistema ADAMS por el que los atletas de elite tienen que comunicar su paradero durante todo el año a fin de poder ser sometidos a control de dopaje en cualquier momento.

El reglamento antidopaje de la IAAF establece (art. 32.d) que "la vulneración de los requisitos sobre la disponibilidad del atleta para la realización de controles fuera de competición, incluye el no presentar la información requerida sobre su localización, así como los controles que se consideren fallidos en base a las normas internacionales para Controles".

"Cualquier combinación de tres controles fallidos y/o no presentación de la información sobre su localización, que se produzca en un período de dieciocho meses establecido por la IAAF y/o las Organizaciones Antidopaje con jurisdicción sobre el Atleta, constituirá una infracción de las normas antidopaje".